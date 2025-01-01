Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Грандиозное ледовое шоу «Вечера на хуторе» в Сочи

Лето в Сочи - это время отдыха на побережье Чёрного моря и уникальная возможность насладиться самыми яркими событиями. В этом году крупнейший тематический парк развлечений России «Сочи Парк» приглашает вас в увлекательное путешествие в мир красочных народных традиций и самобытной истории.

С 9 июня по 14 сентября в «Сочи Парке» пройдут гастроли грандиозного ледового шоу «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Это оригинальное мультимедийное шоу с участием олимпийских чемпионов станет не только сказкой для всей семьи, но и настоящим произведением искусства.

Сюжет и главные герои

Шоу перенесёт вас в фантастический мир, где молодой кузнец Вакула оседлает самого чёрта, чтобы заполучить царские черевички ради любви к капризной красавице Оксане. Главные герои пройдут через испытания, доказывая, что любовь, честь и доблесть всегда побеждают зло.

Звёзды на льду

В главных ролях выступят звёзды мирового фигурного катания: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие именитые фигуристы.

Неповторимая атмосфера

«Вечера на хуторе» - это уникальная постановка, сочетающая высочайший уровень фигурного катания, невероятные костюмы, зажигательную музыку, фантастические декорации и мультимедийные спецэффекты. Татьяна Навка, автор идеи и генеральный продюсер шоу, отмечает: «Мы получаем огромное количество тёплых отзывов и решили провести показы шоу в «Сочи Парке». Надеемся, что наша сказка подарит радость и веру в то, что мечты сбываются!»

Приглашение к зрителям

«Вечера на хуторе» - это волшебное шоу для всей семьи, которое заинтригует и околдует. Гостей «Сочи Парка» ждёт увлекательное путешествие в мир русской классики. Не упустите возможность стать частью этой необыкновенной сказки и окунуться в феерию праздника!

О компании NAVKA SHOW

NAVKA SHOW - ведущая российская компания с международным опытом создания и проката оригинальных ледовых шоу. В её команде - фигуристы мировой величины, хореографы, композиторы и художники, которые обеспечивают высокое качество постановок.