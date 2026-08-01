Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Ледовое шоу Татьяны Навки в Сочи

Сюжет сказки «Аленький цветочек» известен во многих странах, но именно в изложении русского писателя Сергея Аксакова история о любви и истинной красоте раскрывается наиболее ярко. Аксаков адаптировал русские народные сказки и былины, отражая национальный характер и богатство русской души. Эти истории повествуют о доброте, милосердии, честности и преданности, о вере и любви, способной разрушить даже самое сильное заклятие.

Звезды на льду

В главных ролях ледового шоу «Аленький цветочек» выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Иван Ригини, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Морис Квителашвили и другие именитые фигуристы.

Послание Татьяны Навки

Татьяна Навка отмечает: «Аленький цветочек» — это прекрасный предлог поговорить о любви и о том, что внутренний мир человека гораздо важнее его внешности. Мы рассказываем волшебную историю о настоящей доброте и истинной красоте. Надеемся, что встреча с героями шоу наполнит жизнь зрителей надеждой и уверенностью, что, какие бы испытания нам ни пришлось пройти, всё будет хорошо, как в сказке!

Информация для зрителей

Дети до 3-х лет могут посещать шоу бесплатно, если сидят на коленях у родителей. Для детей старше 3-х лет необходимо приобретать отдельный билет.

*Обратите внимание, что состав артистов может изменяться.