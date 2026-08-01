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Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»
Киноафиша Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

0+
Режиссер Татьяна Навка
Возраст 0+

О спектакле

Ледовое шоу Татьяны Навки в Сочи

Сюжет сказки «Аленький цветочек» известен во многих странах, но именно в изложении русского писателя Сергея Аксакова история о любви и истинной красоте раскрывается наиболее ярко. Аксаков адаптировал русские народные сказки и былины, отражая национальный характер и богатство русской души. Эти истории повествуют о доброте, милосердии, честности и преданности, о вере и любви, способной разрушить даже самое сильное заклятие.

Звезды на льду

В главных ролях ледового шоу «Аленький цветочек» выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк, Максим Ковтун, Иван Ригини, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Морис Квителашвили и другие именитые фигуристы.

Послание Татьяны Навки

Татьяна Навка отмечает: «Аленький цветочек» — это прекрасный предлог поговорить о любви и о том, что внутренний мир человека гораздо важнее его внешности. Мы рассказываем волшебную историю о настоящей доброте и истинной красоте. Надеемся, что встреча с героями шоу наполнит жизнь зрителей надеждой и уверенностью, что, какие бы испытания нам ни пришлось пройти, всё будет хорошо, как в сказке!

Информация для зрителей

Дети до 3-х лет могут посещать шоу бесплатно, если сидят на коленях у родителей. Для детей старше 3-х лет необходимо приобретать отдельный билет.

*Обратите внимание, что состав артистов может изменяться.

Купить билет на спектакль Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
17 августа понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
18 августа вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
19 августа среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
20 августа четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
21 августа пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
23 августа воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
24 августа понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
25 августа вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
26 августа среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
27 августа четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
28 августа пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
29 августа суббота
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
30 августа воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
31 августа понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
1 сентября вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
2 сентября среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
3 сентября четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
4 сентября пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
5 сентября суббота
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
6 сентября воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
7 сентября понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
8 сентября вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
9 сентября среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
10 сентября четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
11 сентября пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
12 сентября суббота
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
13 сентября воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
14 сентября понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
15 сентября вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
17 сентября четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
18 сентября пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
19 сентября суббота
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
20 сентября воскресенье
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
21 сентября понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
22 сентября вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
23 сентября среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
24 сентября четверг
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
25 сентября пятница
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
26 сентября суббота
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
28 сентября понедельник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
29 сентября вторник
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21
30 сентября среда
19:30
Сочи Парк-арена Сочи, пос. Сириус, Олимпийский просп., 21

Фотографии

Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек»

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