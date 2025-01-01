Спектакль Ледовое шоу-сказка с балетом «Спящая Красавица»

Ледовое шоу-сказка Евгения Плющенко в Москве

На площадке Live Арена в Москве зрителей ждет уникальное ледовое шоу-сказка «Спящая Красавица». Режиссером и исполнителем является Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира и Европы по фигурному катанию. Это представление завершает трилогию шоу на музыку из балетов П. И. Чайковского.

Сюжет и визуальные решения

Основу сюжета составляет классическое либретто, действие которого разворачивается в сказочной стране Шарля Перро. На празднике Крещения у Короля и Королевы появляются феи во главе с феей Сирени. Коты в сапогах танцуют с Белой Кошкой, Красная Шапочка веселится с Волком, а Золушка танцует с Принцем. Мальчик с пальчиком не может сдержать восторга, пока Фея Карабос не накладывает на замок проклятие вечного сна.

Особенное внимание привлекает масштабный мультимедийный фасад волшебного дворца, в окнах которого оживают герои сказок. Это решение создает завораживающую атмосферу и привносит современные технологии в классический сюжет.

Впечатляющее шоу

Яна Рудковская, автор идеи и генеральный продюсер, отмечает: «Я не верю, что в ближайшие годы мы создадим что-то более красивое, чем ледовое шоу «Спящая Красавица». Это нарастающая эмоциональная волна, которая удерживает внимание в течение двух часов. Дети и взрослые в полном восторге от качества и масштаба представления».

Для любителей искусства

Шоу будет интересно как любителям фигурного катания — в нем примут участие крупнейшие титулованные спортсмены. Например, только одна Лена Костылева выполняет около 10 ультра-си прыжков. Так и почитателям балета будет трудно оторвать взгляд от сценических актеров, а любители классической музыки и сказок найдут вдохновение в каждой минуте представления.

Звездный состав исполнителей

Среди исполнителей — Евгений Плющенко (Король), Анна Щербакова (фея Сирени) и Александра Трусова (фея Карабос). Роли Принца и Принцессы Авроры исполнят Александр Плющенко и Елена Костылева, чемпионка России среди юниоров. В шоу также выступят Макар Игнатов и другие звезды академии Ангелы Плющенко. Хореографом-постановщиком стал Никита Михайлов.

Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.