Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»

Спектакль Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»

0+
Режиссер Евгений Плющенко
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Ледовое шоу «Щелкунчик» в концертном зале Live Арена

Не упустите возможность стать свидетелями уникального ледового шоу с балетом «Щелкунчик», которое пройдет в концертном зале Live Арена в посёлке Новоивановское, Одинцовском районе Московской области. Это зрелище сливает воедино фигурное катание и классический балет, предлагая зрителям новую интерпретацию знакомой новогодней сказки.

Кто за кулисами?

Создатели шоу, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, уверены, что классическая версия «Щелкунчика» может радовать публику каждый год. Это постановка, ставшая семейной новогодней традицией, теперь доступна каждому, благодаря масштабным декорациям и современным мультимедийным решениям.

Сюжетная линия

В центре сюжета волшебные приключения Мари (Александра Трусова), которая с помощью своего крёстного Дроссельмейера попадает в сказочное царство. Она помогает Щелкунчику (Макар Игнатов) одолеть Мышиного Короля (Георгий Куница) и отправляется в сладкий город Конфетенбург, где её ждут Фея Драже (Алена Косторная) и множество приключений.

Зрелищные моменты

В балете «Щелкунчик» смело используются яркие мультимедийные решения, которые делают спектакль более увлекательным и понятным для детей. Закадровый текст помогает сосредоточить внимание на главной линии сюжета и сопровождает действие на льду и сцене.

Не забудьте о сказочной атмосфере

Яна Рудковская поделилась своими ожиданиями от шоу: «Моя любимая сцена — вальс снежинок. Снег словно проводник в новогоднее чудо. Я хочу, чтобы этот момент был одним из самых масштабных и запоминающихся. Танцующие снежинки заполнят всю арену, создавая волшебство».

Информация для зрителей

Дети до 2 лет могут проходить бесплатно при наличии одного билета со взрослым, без предоставления отдельного места.

Приходите и подарите себе и своим близким настоящую новогоднюю сказку с «Щелкунчиком»!

Купить билет на спектакль Ледовое шоу-сказка с балетом «Щелкунчик»

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
13:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽
3 января суббота
13:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽
4 января воскресенье
13:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽
18:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 1000 ₽

