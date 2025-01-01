Приглашаем вас окунуться в мир красоты, грации и спортивных достижений вместе с командой легендарного тренера Этери Тутберидзе! Весной 2025 года стартует долгожданный тур ледового шоу, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей фигурного катания.
В программе шоу - выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звезд мирового уровня. Зрителей ожидают захватывающие дух элементы, сложнейшие прыжки и оригинальные хореографические решения. Не пропустите шанс насладиться искусством фигурного катания в исполнении одних из лучших представителей этого вида спорта в мире.
Приходите всей семьей и проведите вечер в атмосфере праздника спорта! Это отличная возможность познакомить детей с миром фигурного катания и вдохновить их на занятия спортом.
Состав участников будет объявлен дополнительно. Следите за новостями и не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!