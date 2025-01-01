Меню
Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе
Киноафиша Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе

Спектакль Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе

0+
Режиссер Этери Тутберидзе
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Весенний тур ледового шоу команды Этери Тутберидзе

Приглашаем вас окунуться в мир красоты, грации и спортивных достижений вместе с командой легендарного тренера Этери Тутберидзе! Весной 2025 года стартует долгожданный тур ледового шоу, который обещает стать настоящим праздником для всех любителей фигурного катания.

Программа шоу команды Этери Тутберидзе

В программе шоу - выступления действующих спортсменов, а также показательные номера в исполнении звезд мирового уровня. Зрителей ожидают захватывающие дух элементы, сложнейшие прыжки и оригинальные хореографические решения. Не пропустите шанс насладиться искусством фигурного катания в исполнении одних из лучших представителей этого вида спорта в мире.

Событие всей семьи

Приходите всей семьей и проведите вечер в атмосфере праздника спорта! Это отличная возможность познакомить детей с миром фигурного катания и вдохновить их на занятия спортом.

Дополнительная информация

  • Продолжительность шоу: 90 минут
  • Антракт: 20 минут
  • Дети до трех лет: бесплатно без права занятия отдельного места

Состав участников будет объявлен дополнительно. Следите за новостями и не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Фотографии

Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе Ледовое шоу команды Этери Тутберидзе
