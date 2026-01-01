Ледовое шоу Евгения Плющенко в Москве

На ВТБ Арена имени А. И. Чернышева в Москве выступит Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и один из самых титулованных фигуристов России. Он известен не только своими спортивными достижениями, но и уникальными ледовыми шоу, среди которых особенно выделяется «Белоснежка». Это мероприятие будет интересно не только поклонникам фигурного катания, но и всем зрителям, ценящим высокое исполнительское мастерство на льду.

Сказка на льду для всей семьи

Шоу — это волшебная ледовая сказка, в которой лёд соединяется с балетом. Зрителей ждёт захватывающее представление, переносящее их в роскошный замок коварной королевы и в сказочный лес к добрым гномам. Главная героиня, Белоснежка, дочь короля, преодолевает трудности и испытания вместе со своими верными друзьями, но по своей доверчивости попадает в ловушку злой королевы.

В сюжете обнажается красивая история любви между Белоснежкой — действующей олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы Анной Щербаковой, и её принцем Владиславом Дикиджи, чемпионом России. Их любовь доказана, спасёт не только Белоснежку, но и весь сказочный мир. В роли короля выступает сам Евгений Плющенко, а также на сцене можно увидеть Елену Костылеву, Александра Плющенко и других действующих чемпионов.

Продюсер Яна Рудковская обещает не просто сказочную премьеру, но и внимание к деталям, где каждая часть шоу будет наполнена волшебством. Режиссер-постановщик, народный артист России Сергей Филин, предложит новое прочтение всеми любимой сказки, где красота балета сольётся со льдом, создавая новые волшебные образы.