Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»
Киноафиша Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

Спектакль Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Ледовое шоу в Уфе «Алиса в стране чудес»

Приглашаем вас на невероятное ледовое шоу «Алиса в стране чудес», которое вдохновлено знаменитым произведением Льюиса Кэрролла. Это не просто спектакль, а настоящее путешествие в фантастический мир, полный удивительных существ и удивительных событий.

Уникальные впечатления на льду

Зрители смогут насладиться потрясающими акробатическими выступлениями, захватывающими танцами и волшебными костюмами. Каждое движение на льду пропитано атмосферой сказки, а специальные эффекты добавят ощущение настоящего волшебства.

Главная роль

Главную роль в шоу исполнит чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева. Ее мастерство и харизма сделают представление по-настоящему незабываемым.

Погружение в мир фантазий

Шоу «Алиса в стране чудес» перенесет вас в мир, где реальность переплетается с волшебством. Это уникальная возможность мечтать и верить в чудеса, погружаясь в атмосферу незабываемых приключений.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного представления и отправиться в сказочное путешествие вместе с Алисой!

Купить билет на спектакль Ледовое шоу «Алиса в стране чудес»

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
12:00
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
от 1300 ₽
15:30
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
от 1300 ₽

