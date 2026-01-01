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Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»
Киноафиша Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»

Спектакль Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Ледовое музыкальное шоу в Воронеже

Ледовый дворец спорта «Юбилейный» в Воронеже представляет уникальное шоу, которое объединяет современное искусство фигурного катания и классику детской литературы. «Золушка. Ледовая симфония хитов» — это смелый эксперимент, где главная героиня обретает новый облик, а истории добавляется мощное музыкальное сопровождение.

Сюжет в ритме хитов

Что, если бы у Золушки был свой плейлист? В нашем шоу он включает лучшие мировые хиты, от меланхолии Sade до триумфов ABBA. Каждая сцена становится не просто танцем, а артистичным выражением музыкального посыла, который увлекает зрителей в волшебный мир сказки.

Искусство фигурного катания

Сделанное чемпионами и мастерами фигурного катания, шоу демонстрирует виртуозные прыжки и сложные поддержки, которые оставят вас в восторге. Это подходит как для поклонников фигурного катания, так и для тех, кто ценит выразительность театра.

Для кого это шоу?

«Золушка. Ледовая симфония хитов» — это спектакль для всех, кто верит в то, что классика может быть дерзкой, мечта — достижимой, а волшебство — осязаемым. Подготовьтесь к незабываемым эмоциям: ваше сердце будет биться в такт захватывающей музыке, а дух — парить вместе с артистами на льду.

Купить билет на спектакль Ледовое шоу «Золушка. Ледовая симфония хитов»

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В других городах
Январь
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ДС «Юбилейный» Воронеж, Карла Маркса, 116
от 500 ₽
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