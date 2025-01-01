Меню
Ледовая сказка «Морозко»
Киноафиша Ледовая сказка «Морозко»

Спектакль Ледовая сказка «Морозко»

0+
Режиссер Илья Авербух
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О спектакле

Сказка «Морозко» от Ильи Авербуха

Приглашаем вас в волшебный мир сказки «Морозко», созданной главным ледовым волшебником Ильей Авербухом. Этот классический фольклорный сюжет, знакомый каждому с детства, обретет новую жизнь благодаря современным спецэффектам и масштабным декорациям. Они позволят реконstruировать все известные атрибуты: тридевятое царство, заколдованный лес, избу бабы Яги, полет Жар-Птицы и даже зажечь огонь на льду.

Сюжет этой новогодней истории известен многим, но будьте готовы к неожиданным поворотам! Произведения Ильи Авербуха всегда полны сюрпризов. На льду вас ждут великолепные фигурные катания, головокружительные трюки и акробатические элементы, которые подарят зрителям незабываемые эмоции.

Звезды на льду

Главные роли в «Морозко» исполнят настоящие мастера своего дела: Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, чемпионы мира Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, а также действующий спортсмен и чемпион России Евгений Семененко. Эти талантливые фигуристы оживят сказку, привнеся в нее свой неповторимый стиль и искусство.

Подарок для всей семьи

Сказка «Морозко» на льду станет отличным подарком как для юных зрителей, так и для их родителей. Не упустите шанс окунуться в мир волшебства и насладиться незабываемым шоу!

В других городах
Январь
4 января воскресенье
12:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 2600 ₽
16:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 2600 ₽

