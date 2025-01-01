Меню
Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»
Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»

Спектакль Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»

0+
Режиссер Илья Авербух
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Ледовое шоу «Морозко» от Ильи Авербуха в Красноярске

Приглашаем вас на уникальное ледовое шоу «Морозко», созданное главным ледовым волшебником Ильей Авербухом! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для семейной аудитории, сочетая в себе классический фольклорный сюжет и современные технологии.

Сказка на льду

Зрители окунутся в атмосферу любимой с детства новогодней истории. Шоу охватит множество известных сказочных аспектов: тридевятое царство, заколдованный лес, избу бабы Яги и, конечно, полет Жар-Птицы. Современные спецэффекты и масштабные декорации позволят зрителям полностью погрузиться в волшебный мир сказки.

Илья Авербух известен своими оригинальными интерпретациями, поэтому ожидайте необычные повороты сюжета и много сюрпризов, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. А каждый номер будет сопровождаться невероятным фигурным катанием, акробатическими элементами и головокружительными трюками.

Звезды на льду

В главных ролях выступят настоящие мастера фигурного катания: двухкратные чемпионы Европы и чемпионы Мира Оксана Домнина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы Мира Албена Денкова и Максим Ставиский. Дополнят ансамбль чемпион России Евгений Семененко и олимпийская чемпионка Екатерина Боброва.

Подарок для всей семьи

Шоу «Морозко» станет запоминающимся событием не только для самых маленьких зрителей, но и для их родителей. Это отличная возможность провести время с семьей и насладиться искусством ледового катания в волшебной атмосфере сказки.

Купить билет на спектакль Ледовая новогодняя сказка Ильи Авербуха «Морозко»

Январь
2 января пятница
11:00
Ледовый дворец «Кристалл-арена» Красноярск, Партизана Железняка, 42
от 2500 ₽
15:00
Ледовый дворец «Кристалл-арена» Красноярск, Партизана Железняка, 42
от 2500 ₽

