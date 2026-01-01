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Ледниковый период
Киноафиша Ледниковый период

Спектакль Ледниковый период

6+
Возраст 6+

О спектакле

Цирковой зимний праздник для детей

Этой зимой Цирк Чудес приглашает вас на уникальное мультижанровое шоу «Ледниковый период» — захватывающее путешествие в доисторические времена, где новогодняя атмосфера приобретает неповторимый первобытный колорит. Любимые детьми герои, ожившие на сцене, откроют зрителям праздничные секреты ледникового периода и расскажут свою веселую новогоднюю историю!

Древние праздники и вопросы тысячелетий

Чем украшали деревья древние белки? Слышали ли мамонты о Деде Морозе? Какие желания загадывали жители пещер под зимним небом? В этом шоу каждый найдет ответы на самые неожиданные вопросы о праздниках далекой эпохи, а зрители смогут стать участниками настоящего путешествия во времени.

Праздничная атмосфера до начала шоу

Интерактивные игры с залом, яркий живой вокал, потрясающие цирковые номера и динамичный сюжет превратят представление в самое незабываемое новогоднее приключение! А 40 минут до начала шоу фойе цирка превратится в волшебное королевство с фотосессиями, анимацией, конкурсом на лучший костюм с призами и веселыми танцами.

Рекомендуем приехать заранее, чтобы насладиться атмосферой праздника и сделать шоу по-настоящему волшебным для всей семьи!

Фотографии

Ледниковый период Ледниковый период Ледниковый период Ледниковый период Ледниковый период
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