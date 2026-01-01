«Леди Макбет нашего уезда» в БДТ им. Товстоногова

Чудовищная история любви и несвободы

В спектакле «Леди Макбет нашего уезда» на сцене БДТ разворачивается мрачная и страстная история любви Катерины Львовны, которая превращается в кошмар. На фоне чувственной и животворящей красоты мира режиссер обращается к страшной истории о распаде открытой к счастью юной души и душегубстве.

Тема свободы и её границ

Через жестокую и криминальную любовную историю Николая Лескова постановка исследует извечную русскую тему личной свободы и её границ. Спектакль задается вопросом: почему, несмотря на гигантские просторы России, её люди чувствуют себя в плену, в духоте тюрьмы? Он пытается понять, как стремление к полнокровной жизни и свободе может закончиться чудовищными кровопролитиями, убийствами и разрушением.

Опасности несвободы

Сюжет показывает, как опасно душить человека из-за несвободы, которая может превратить его в зверя. Это спектакль о том, как жестокость и подавленность могут приводить к трагическим последствиям.

Признание и награды

Спектакль удостоен премий за выдающиеся достижения: лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль». Также он получил премию Станиславского в номинации «Событие сезона».