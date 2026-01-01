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Леди Макбет нашего уезда
Киноафиша Леди Макбет нашего уезда

Спектакль Леди Макбет нашего уезда

Спектакль Камы Гинкаса с Елизаветой Боярской
Постановка
БДТ им. Товстоногова 18+
Возраст 18+

О спектакле

«Леди Макбет нашего уезда» в БДТ им. Товстоногова

Чудовищная история любви и несвободы

В спектакле «Леди Макбет нашего уезда» на сцене БДТ разворачивается мрачная и страстная история любви Катерины Львовны, которая превращается в кошмар. На фоне чувственной и животворящей красоты мира режиссер обращается к страшной истории о распаде открытой к счастью юной души и душегубстве.

Тема свободы и её границ

Через жестокую и криминальную любовную историю Николая Лескова постановка исследует извечную русскую тему личной свободы и её границ. Спектакль задается вопросом: почему, несмотря на гигантские просторы России, её люди чувствуют себя в плену, в духоте тюрьмы? Он пытается понять, как стремление к полнокровной жизни и свободе может закончиться чудовищными кровопролитиями, убийствами и разрушением.

Опасности несвободы

Сюжет показывает, как опасно душить человека из-за несвободы, которая может превратить его в зверя. Это спектакль о том, как жестокость и подавленность могут приводить к трагическим последствиям.

Признание и награды

Спектакль удостоен премий за выдающиеся достижения: лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль». Также он получил премию Станиславского в номинации «Событие сезона».

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Игорь Балалаев
Игорь Балалаев
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Александр Тараньжин
Екатерина Александрушкина

Отзывы

Наша рецензия: Почему женщины убивают? Рецензия на спектакль «Леди Макбет нашего уезда»

Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» — это один из главных хитов режиссёра Камы Мироновича Гинкаса. Это погружение внутрь той мрачной бездны, которая есть внутри каждого человека. Но кто-то сражается и покоряет её, а кто-то поддаётся и стирает свою личность. И как раз эта битва света и тьмы в конкретном человеке показана в спектакле, причём на вполне бытовом сюжете. От этого ещё страшнее — понимаешь, как легко стать полным ублюдком. Сегодня рассмотрим спектакль «Леди Макбет нашего уезда», театр МТЮЗ, режиссёр Кама Гинкас.

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Фотографии

Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда Леди Макбет нашего уезда
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