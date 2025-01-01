Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Меню
Леди Макбет Мценского уезда
Постановка
Театр им. Ермоловой 18+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

По мотивам одноимённого очерка Николая Лескова

Эта история рассказывает о молодой, красивой и страстной женщине по имени Катерина Измайлова, чья жизнь полностью изменилась под влиянием всепоглощающей и разрушительной любви. Катерина, выданная замуж по расчёту, казалось бы, обладает всем: богатством, уважением и положением в обществе. Но её душа лишена самого важного — любви.

Скука и стремление к свободе

Катерину изводит однообразие жизни в богатом купеческом доме, где её окружает муж и его властный отец. Отсутствие любви делает её существование невыносимым, и она жаждет перемен.

Одержимость и опасная страсть

Катерина находит выход своим нерастраченным чувствам в любви к приказчику Сергею. Эта страсть становится её безумием и одержимостью, толкающей на самые отчаянные поступки. В порыве защищать свою любовь, она готова переступить любые границы, включая преступление.

Вневременная трагедия

Действие разворачивается в России, однако точное время не имеет значения — эта история актуальна всегда и везде, где человеческие эмоции борются с общественными нормами и законами.

Режиссер
Данил Чащин
В ролях
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Виктор Ворзонин
Георгий Назаренко
Сергей Власенко
Ирина Савина

Ноябрь
28 ноября пятница
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 1000 ₽

Фотографии

Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда

