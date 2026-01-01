Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Леди Макбет Мценского уезда
Новосибирский молодежный театр «Драма» 18+
О спектакле

«Леди Макбет Мценского уезда» — Откровение о тишине и смятении

Новосибирский молодежный театр «Драма» представит замечательное исполнение повести Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». Это спектакль о женщине, запертой в пространстве собственного сознания. Она стремится вырваться из обстоятельств, бросая вызов обыденности.

История Катерины Львовны

На сцене только она — Катерина Львовна. В этой интерпретации нет дополнительных персонажей: ни мужа, ни свекра, ни Сергея. Только одна героиня, заключённая в своей голове, где каждое слово становится импульсом и повелением. Это исследование не столько страсти, сколько острого недовольства жизнью, которую можно заполнить только разрушительными действиями.

Минималистичная сценография

Спектакль характеризуется минималистичным декором — лабиринтом из слов, созданным самой героиней. Атмосфера тяготения к свободе усиливает чувство claustrophobia, когда повседневная рутина превращается в настоящую тюрьму для души.

Современные темы

«Леди Макбет Мценского уезда» — это опыт самопознания через боль, страсть и безумие. Это спектакль о женщине, готовой «сжечь» все вокруг, потому что просто дышать ей недостаточно. Он привлечёт зрителей, интересующихся психологическими размышлениями и глубокими метафорами о жизни.

Июнь
3 июня среда
19:00
Новосибирский молодежный театр «Драма» Новосибирск, Фрунзе, 19
от 800 ₽
24 июня среда
19:00
Новосибирский молодежный театр «Драма» Новосибирск, Фрунзе, 19
от 800 ₽

