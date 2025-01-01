Меню
Леди Макбет Мценского уезда
Киноафиша Леди Макбет Мценского уезда

Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Постановка
Новый экспериментальный театр 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Леди Макбет Мценского уезда: трагедия безумной любви

Новый экспериментальный театр Волгограда представляет спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» — жуткую и пронзительную историю о страсти и предательствах. Постановка основана на произведении Николая Лескова, который сам описывал свою работу как «мрачную историю, этюд, выдержанный в строгих тонах».

Сюжет

Главная героиня, Катерина Львовна Измайлова, живет серой и однообразной жизнью с нелюбимым мужем, который постоянно отсутствует. Отсутствие детей и жесткий контроль со стороны свекра делают её быт невыносимым. Но встреча с молодым приказчиком Сергеем меняет всё. Погружаясь в чувства, она готова рисковать всем ради любви, даже если это означает совершить преступление.

Темы и мотивы

Спектакль затрагивает глубочайшие человеческие эмоции: страсть, гнев и отчаяние. Любовь Катерины к Сергею становится её мукой и, одновременно, катализатором для преступлений, которые она совершает. В истории переплетаются темы саморазрушения и борьбы с моральными нормами.

Интересные факты

  • История «Леди Макбет Мценского уезда» вдохновила не только театральные, но и музыкальные постановки, включая оперу Шостаковича.
  • Персонаж Катерины Львовны стал символом сильной женщины, противостоящей устоям общества.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку, которая заставляет задуматься о границе между любовью и безумством.

Режиссер
Владимир Бондаренко
В ролях
Тамара Конопатова
Олег Блохин
Вадим Ситников
Максим Чекашкин
Артем Филимонов

Купить билет на спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
6 февраля пятница
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 250 ₽

