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Леди Макбет Мценского уезда
Киноафиша Леди Макбет Мценского уезда

Спектакль Леди Макбет Мценского уезда

Первая постановка оперы Шостаковича в Самаре
Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 16+
Режиссер Георгий Исаакян
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Леди Макбет Мценского уезда» в Самаре

Опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» вновь на театральных подмостках, и на этот раз — в Самаре. Впервые в этом городе опера будет представлена в первой редакции композитора, что является значимым событием для театральной жизни региона.

История и контекст

Эта опера, несмотря на свою первоначальную критику и обвинение в «сумбуре вместо музыки», была создана в 1932 году и продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых работ Шостаковича. Обвинение в адрес композитора прозвучало лишь через три года после премьеры. Однако даже после снятия запрета в 1962 году «Леди Макбет Мценского уезда» не завоевала широкой популярности, и в XXI веке остается редким явлением на сценах театров.

Режиссер и концепция

Режиссером новой постановки выступил Георгий Исаакян, художественный руководитель Московского детского музыкального театра им. Н.Сац. По мнению Исаакяна, опера — это не только музыкальное произведение, но и «ядерная сила чувств», способная передать глубокие человеческие переживания.

Сценография и визуальный ряд

Сценограф Вячеслав Окунев поддержал концепцию режиссера, создавая образ распадающегося мира. Это визуальное сопровождение призвано усилить эмоциональную нагрузку произведения и сделать спектакль более актуальным для современного зрителя.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классической оперы. Премьера состоится в ближайшие выходные, и это действительно тот случай, когда театральная программа обещает стать событием для всех любителей искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
14:00 от 300 ₽

Фотографии

Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда Леди Макбет Мценского уезда

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