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Lеd
Киноафиша Lеd

Спектакль Lеd

Постановка
Особняк 16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Время и сознание через метафору льда

«Lеd» представляет собой захватывающее исследование концепции времени и сознания, предложенное в виде уникального театрального опыта. Спектакль обращается к теме льда как символа вечной паузы и идеального состояния мира, замедленного и холодного.

Тема и концепция

Лёд здесь выступает метафорой для состояния абсолютного покоя, способного остановить вечную гонку времени. Этот спектакль рассматривает различные способы, с помощью которых люди пытались справиться с неумолимым течением времени — от медицинских и религиозных практик до наркотиков и искусства. Все эти методы лишь создавали иллюзию контроля, но время продолжало своё движение.

Структура и атмосфера

Спектакль создает атмосферу одиночества и холода, предоставляя зрителям возможность испытать состояние, в котором нет времени, а следовательно, и нет давления от него. Это ощущение становится спасением для тех, кто стремится выйти за рамки привычного комфорта и борьбы с устоявшимися правилами.

Философский аспект

«Lеd» предлагает зрителям уникальный подход к изучению человеческого сознания. Он не имеет образовательной цели, а скорее представляет собой своего рода предохранитель для человеческого мозга, исследующий глубинные эмоциональные и рефлекторные состояния. Спектакль создает эффект расслабленного недоумения, что приводит к катарсису и эйфорическому послевкусию, не связанному с логическими размышлениями.

«Lеd» предлагает зрителям уникальный и глубокий театральный опыт, который заставит задуматься о природе времени и сознания, оставляя приятное послевкусие от пережитого.

Режиссер
Алексей Образцов
В ролях
Дмитрий Поднозов

Фотографии

Lеd Lеd Lеd Lеd Lеd Lеd Lеd
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