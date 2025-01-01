Меню
Основная идея, идущая сквозь альбом - тема соприкосновения двух миров - мира смертных и мира духов. Сюжет ведёт нас к ощущениям, испытываемым человеком издревле, и, в частности, к ощущению страха перед обитателями потусторонней реальности. Само же название «Ни Чужих, Ни Своих» означает: в мире ином все равны и обретают свободу как от застарелой вражды, так и от кровных и мирских привязанностей. А значит, однажды, при соприкосновении с этим миром, каждый смертный отбросит любые страхи. Бывает так, что миры просачиваются один в другой, и тогда рождается миф. Уже этой весной мы приглашаем тебя ощутить это волшебство на грядущих концертах группы ЛЁДЪ.

В других городах
Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1500 ₽
15 ноября суббота
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 1500 ₽

В ближайшие дни

AY YOLA
16+
Этно Фолк
AY YOLA
16 ноября в 19:00 Сигнал
от 1700 ₽
Парад звезд 80-х
6+
Эстрада
Парад звезд 80-х
12 ноября в 19:00 ДК «Металлург»
от 1200 ₽
Мещера. Легенды древних. Часть 2
16+
Фолк Тяжелый рок
Мещера. Легенды древних. Часть 2
3 ноября в 19:00 Бар без названия
от 1600 ₽
