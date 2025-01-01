Основная идея, идущая сквозь альбом - тема соприкосновения двух миров - мира смертных и мира духов. Сюжет ведёт нас к ощущениям, испытываемым человеком издревле, и, в частности, к ощущению страха перед обитателями потусторонней реальности. Само же название «Ни Чужих, Ни Своих» означает: в мире ином все равны и обретают свободу как от застарелой вражды, так и от кровных и мирских привязанностей. А значит, однажды, при соприкосновении с этим миром, каждый смертный отбросит любые страхи. Бывает так, что миры просачиваются один в другой, и тогда рождается миф. Уже этой весной мы приглашаем тебя ощутить это волшебство на грядущих концертах группы ЛЁДЪ.