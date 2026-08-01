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Led Zeppelin (tribute). Рок-классика на теплоходе на маршруте «Большое Петербургское кольцо»
Киноафиша Led Zeppelin (tribute). Рок-классика на теплоходе на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Led Zeppelin (tribute). Рок-классика на теплоходе на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О концерте

Концерт трибьют-группы «That Zeppelin» на теплоходе «Rock Hit Neva»

Трибьют-группа «That Zeppelin» представит незабываемый концерт на теплоходе «Rock Hit Neva». Гости смогут насладиться хитами легендарной рок-группы «Led Zeppelin» и полюбоваться breathtaking видами исторического центра Санкт-Петербурга и современной архитектуры.

Музыкальная программа

На этом вечере вас ждут культовые рок-композиции, которые воссоздадут атмосферу 1970-80-х годов. Концерт обещает стать настоящим событием для поклонников рок-музыки и любителей романтики, предлагая живую музыку и художественную подсветку.

Маршрут прогулки

Теплоход отправится по маршруту, который охватывает главные достопримечательности города. Первая часть маршрута пройдет от Благовещенского моста вверх по Неве до Смольного собора и моста Петра Великого. Вы увидите Медного всадника, Адмиралтейство, Эрмитаж, Ростральные колонны, Петропавловскую крепость и Летний сад.

Вторая часть маршрута приведет вниз по малой Неве с выходом в Финский залив к Морскому фасаду с его футуристической архитектурой, включая стадион «Газпром-Арена» и небоскрёб «Лахта-центр».

Условия и удобства на теплоходе

Теплоход «Rock Hit Neva» был специально построен для работы с правительственными делегациями и оборудован для прогулок в холодную погоду. Вместимость теплохода составляет 120 человек в большом панорамном концертном салоне на верхней палубе. Для более уединенного отдыха предусмотрена VIP-кают-компания на 20 человек в носу теплохода.

На борту вы найдете удобные мягкие диваны, где можно наслаждаться видами, попивая чай или глинтвейн. Теплоход предлагает уютные условия даже в зимнее время, а все туалеты расположены в теплой зоне.

Важно обратить внимание

На теплоходе функционирует музыкантский клуб-ресторан, и проносить на борт свою еду и напитки запрещено. В случае нарушения правил клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возмещения стоимости билетов.

После завершения прогулки теплоход высадит вас у того же причала. Программа и маршрут могут изменяться в зависимости от погодных условий и организационных особенностей.

Не упустите возможность отдохнуть по-питерски и насладиться атмосферой рок-музыки на воде!

Купить билет на концерт Led Zeppelin (tribute). Рок-классика на теплоходе на маршруте «Большое Петербургское кольцо»

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
29 августа суббота
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽
26 сентября суббота
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1500 ₽
24 октября суббота
21:00
Теплоход Rock Hit Neva Санкт-Петербург, наб. Макарова, 20. Причал у Тучкова моста
от 1250 ₽

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6+
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