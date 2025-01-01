В новой постановке, основанной на произведении Людмилы Ковалёвой, разворачивается запоминающаяся история о 12-летней Свете. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает, что её родители исчезли. Вскоре выясняется, что их забрала Рыба — enigmatic существо, которое погрузило весь мир в вечную зиму.
Света решает разобраться в происходящем и отправляется на поиски ответов. Ей предстоит пройти через мир своих снов и воспоминаний, где она столкнется с множеством опасностей, встретит новых друзей и, конечно, научится ценить настоящую любовь. Весьма символично, что именно любовь становится ключом к расколдованию замороженного мира и возвращению тепла в сердца.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет в себе элементы фэнтези и романтической драмы, рассматривая важные темы любви, дружбы и надежды!