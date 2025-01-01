Меню
Лёд растает
Постановка
Краснодарский молодежный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль по мотивам пьесы Людмилы Ковалёвой «Рыба» в Молодежном театре Краснодара

В новой постановке, основанной на произведении Людмилы Ковалёвой, разворачивается запоминающаяся история о 12-летней Свете. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает, что её родители исчезли. Вскоре выясняется, что их забрала Рыба — enigmatic существо, которое погрузило весь мир в вечную зиму.

Света решает разобраться в происходящем и отправляется на поиски ответов. Ей предстоит пройти через мир своих снов и воспоминаний, где она столкнется с множеством опасностей, встретит новых друзей и, конечно, научится ценить настоящую любовь. Весьма символично, что именно любовь становится ключом к расколдованию замороженного мира и возвращению тепла в сердца.

Интересные факты о спектакле

  • Пьеса «Рыба» была написана в 2019 году и сразу же завоевала популярность как у зрителей, так и у критиков.
  • В спектакле используются элементы театра теней, что добавляет особого шарма визуальному восприятию.
  • Музыка к постановке написана молодыми композиторами, что делает её звук уникальным и современным.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который объединяет в себе элементы фэнтези и романтической драмы, рассматривая важные темы любви, дружбы и надежды!

