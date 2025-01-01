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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Постановка
Михайловский театр 6+
Режиссер Начо Дуато
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Лебединое озеро в Михайловском театре

Михайловский театр представляет уникальную версию балета "Лебединое озеро" — «главного балета русской сцены» в интерпретации знаменитого испанского хореографа Начо Дуато. Это новое прочтение классического произведения Петра Чайковского обещает стать не просто реконструкцией, а настоящей фантазией.

Авторская версия:
По словам Начо Дуато, в своей постановке он стремится уйти от традиционной романтики средневековых замков и придворных ритуалов. «Я хочу создать современную, эмоциональную и человеческую историю», — говорит хореограф. События будут перенесены в ХХ век, что придаст спектаклю новый контекст и свежесть.

Оформление и костюмы:
В создании сценического образа участвует художница Ангелина Атлагич, которая разработала потрясающие костюмы и элегантное оформление сцены. Ее работа добавит в постановку визуального блеска и современного шарма.

Хореографическая концепция:
Дуато сохранил элементы классической хореографии Льва Иванова и Мариуса Петипа, но финальный акт будет абсолютно новым. Хореограф обещает зрителям неожиданности: «Заключительная сцена может удивить зрителя. Я предпочитаю, чтобы каждый сам интерпретировал ее по-своему. Но если вы спросите, будет ли финал счастливым, я скажу: на мой взгляд, да».

Не пропустите:
Откройте для себя "Лебединое озеро" в новой, эмоциональной и современной интерпретации, которая перенесет вас в мир глубоких чувств и изысканного искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 5000 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
18:00 от 4000 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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