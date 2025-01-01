Спектакль Лебединое озеро

Лебединое озеро в Михайловском театре

Михайловский театр представляет уникальную версию балета "Лебединое озеро" — «главного балета русской сцены» в интерпретации знаменитого испанского хореографа Начо Дуато. Это новое прочтение классического произведения Петра Чайковского обещает стать не просто реконструкцией, а настоящей фантазией.

Авторская версия:

По словам Начо Дуато, в своей постановке он стремится уйти от традиционной романтики средневековых замков и придворных ритуалов. «Я хочу создать современную, эмоциональную и человеческую историю», — говорит хореограф. События будут перенесены в ХХ век, что придаст спектаклю новый контекст и свежесть.

Оформление и костюмы:

В создании сценического образа участвует художница Ангелина Атлагич, которая разработала потрясающие костюмы и элегантное оформление сцены. Ее работа добавит в постановку визуального блеска и современного шарма.

Хореографическая концепция:

Дуато сохранил элементы классической хореографии Льва Иванова и Мариуса Петипа, но финальный акт будет абсолютно новым. Хореограф обещает зрителям неожиданности: «Заключительная сцена может удивить зрителя. Я предпочитаю, чтобы каждый сам интерпретировал ее по-своему. Но если вы спросите, будет ли финал счастливым, я скажу: на мой взгляд, да».

Не пропустите:

Откройте для себя "Лебединое озеро" в новой, эмоциональной и современной интерпретации, которая перенесет вас в мир глубоких чувств и изысканного искусства.