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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Классический балет в проекционном оформлении
Постановка
Эрмитажный театр 6+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре

Уникальная версия классического балета «Лебединое озеро» ожидает зрителей в Эрмитажном театре с захватывающим проекционным оформлением. В этой постановке, помимо традиционных декораций и костюмов, стены театра будут оживать благодаря анимационным эффектам, создавая волшебный мир, в который погружает балет.

О спектакле

«Лебединое озеро» — это бриллиант в репертуаре Петра Ильича Чайковского, признанный вершиной русского балетного искусства. Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается выдающимся произведением. Спектакль рассказывает историю любви принца Зигфрида и принцессы Одетты, превращенной в лебедя злым колдуном Ротбартом. История насыщена мотивами русской литературы, стремлением к красоте, идеалу, надеждой на счастье, предательством и искуплением.

Технические особенности

Новая версия балета представит зрителям не только классическую хореографию, но и инновационные цифровые декорации. Проекционные эффекты, созданные арт-студией "Ветер", усилят атмосферу и помогут погрузиться в сюжет.

Творческая команда

  • Художник по костюмам: Вячеслав Окунев
  • Исполнители: Труппа «Санкт-Петербургский Балет»
  • Симфонический оркестр: "Olympic Symphony Orchestra"
  • Дирижеры: Александр Голиков, Дмитрий Ноздрачев
  • Цифровые декорации: Арт-студия "Ветер"
  • Художник и режиссер: Дарья Котюх
  • Художник: Татьяна Васильева
  • Видеорежиссеры: Станислав Степанов, Дмитрий Ермолин

Исполнители главных партий

  • Одетта-Одилия: Анастасия Лукина, солистка Мариинского театра
  • Принц Зигфрид: Иван Оскорбин, солист Михайловского театра

Не пропустите возможность увидеть этот величественный балет с новыми технологическими решениями и погрузиться в мир романтических событий и волшебства!

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Балет «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с классикой Балет «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с классикой

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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19:30 от 3500 ₽
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Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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