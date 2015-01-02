Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре

Уникальная версия классического балета «Лебединое озеро» ожидает зрителей в Эрмитажном театре с захватывающим проекционным оформлением. В этой постановке, помимо традиционных декораций и костюмов, стены театра будут оживать благодаря анимационным эффектам, создавая волшебный мир, в который погружает балет.

О спектакле

«Лебединое озеро» — это бриллиант в репертуаре Петра Ильича Чайковского, признанный вершиной русского балетного искусства. Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается выдающимся произведением. Спектакль рассказывает историю любви принца Зигфрида и принцессы Одетты, превращенной в лебедя злым колдуном Ротбартом. История насыщена мотивами русской литературы, стремлением к красоте, идеалу, надеждой на счастье, предательством и искуплением.

Технические особенности

Новая версия балета представит зрителям не только классическую хореографию, но и инновационные цифровые декорации. Проекционные эффекты, созданные арт-студией "Ветер", усилят атмосферу и помогут погрузиться в сюжет.

Творческая команда

Художник по костюмам : Вячеслав Окунев

: Вячеслав Окунев Исполнители : Труппа «Санкт-Петербургский Балет»

: Труппа «Санкт-Петербургский Балет» Симфонический оркестр : "Olympic Symphony Orchestra"

: "Olympic Symphony Orchestra" Дирижеры : Александр Голиков, Дмитрий Ноздрачев

: Александр Голиков, Дмитрий Ноздрачев Цифровые декорации : Арт-студия "Ветер"

: Арт-студия "Ветер" Художник и режиссер : Дарья Котюх

: Дарья Котюх Художник : Татьяна Васильева

: Татьяна Васильева Видеорежиссеры: Станислав Степанов, Дмитрий Ермолин

Исполнители главных партий

Одетта-Одилия : Анастасия Лукина, солистка Мариинского театра

: Анастасия Лукина, солистка Мариинского театра Принц Зигфрид: Иван Оскорбин, солист Михайловского театра

Не пропустите возможность увидеть этот величественный балет с новыми технологическими решениями и погрузиться в мир романтических событий и волшебства!