Спектакль Лебединое озеро

Уникальная версия классического балета «Лебединое озеро» ожидает зрителей в Эрмитажном театре с захватывающим проекционным оформлением. В этой постановке, помимо традиционных декораций и костюмов, стены театра будут оживать благодаря анимационным эффектам, создавая волшебный мир, в который погружает балет.
О спектакле
«Лебединое озеро» — это бриллиант в репертуаре Петра Ильича Чайковского, признанный вершиной русского балетного искусства. Постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова по праву считается выдающимся произведением. Спектакль рассказывает историю любви принца Зигфрида и принцессы Одетты, превращенной в лебедя злым колдуном Ротбартом. История насыщена мотивами русской литературы, стремлением к красоте, идеалу, надеждой на счастье, предательством и искуплением.
Технические особенности
Новая версия балета представит зрителям не только классическую хореографию, но и инновационные цифровые декорации. Проекционные эффекты, созданные арт-студией "Ветер", усилят атмосферу и помогут погрузиться в сюжет.
Творческая команда
Исполнители главных партий
Не пропустите возможность увидеть этот величественный балет с новыми технологическими решениями и погрузиться в мир романтических событий и волшебства!