Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» на сцене НОВАТа

Михаил Мессерер, признанный мастер реконструкции балетной классики ХХ века, возродил на сцене НОВАТа знаменитый спектакль Большого театра 1956 года. Этот спектакль стал визитной карточкой советского хореографического искусства. Ранее работа Мессерера в Петербурге была отмечена восторженными рецензиями и высоко оценена как российской критикой, так и западной прессой.

Михаил Мессерер говорит о своем подходе к восстановлению: «Я подошел к реставрации бережно, ибо преклоняюсь перед постановкой 1956 года Большого театра, однако признаю, что мое участие в восстановлении придало нашему спектаклю более близкое для современного зрителя звучание».

Этот балет сочетает в себе классическую хореографию, созданную выдающимися мастерами, и современный подход, делающий постановку доступной и понятной сегодняшнему зрителю. «Лебединое озеро» продолжает оставаться символом красоты и грации, очаровывая зрителей по всему миру.