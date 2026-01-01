20 февраля 1877 года отмечает рождение русского классического балета с премьерой «Лебединого озера» на сцене Большого театра в Москве. Прошло 140 лет с этого важного события, и эта дата стала вехой в развитии балетного искусства. Ранее музыка в балете служила пантомиме и танцевальной схеме, но реформа Чайковского кардинально изменила её роль, придавая ей значимость в поддержке художественного выражения.

Музыка Чайковского, с её неотразимой силой, вовлекает артистов в творческий процесс, вдохновляя на создание живого хореографического образа и психологически обоснованных движений. Балет «Лебединое озеро» является самым лиричным из произведений Чайковского. Его сюжет базируется на одном из вариантов народного сказания о девушке, превращённой злой силой в лебедя.

Молодой принц, встречая зачарованную принцессу-лебедь, дает клятву в вечной любви, которая становится залогом её избавления от волшебных чар. Но принц, обманутый внешним сходством Одетты с Одиллией, дочерью злого Гения, невольно нарушает своё обещание. Так Одетта остаётся Лебедем навсегда. В последующих постановках балета был изменён мрачный финал, заменённый светлым апофеозом, где принц и лебедь, бросившись в волны, разрушают зловещие чары.