Сердца зрителей замирают под воздействием вечного волшебства "Лебединого озера"!

В чем заключается тайна успеха этого великолепного балета?

Известный критик Герман Ларош выражает свое восхищение: "Лебединое озеро" - лучший балет, который я когда-либо слышал... Мелодии, плавные и завораживающие, словно льются из рога изобилия".

Этот балет на музыку Петра Ильича Чайковского является неоспоримым символом театрального искусства, шедевром хореографии, созданным 130 лет назад, который до сих пор сияет как яркая жемчужина в короне мировой культуры.

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией, трогает сердца зрителей с 19 века и продолжает занимать почетное место в их душах до сегодняшних дней. Петр Ильич совершил невероятное творение, объединив балет и музыку в единое целое, выбрав тему любви и измены - вечные темы, которые всегда будут беспокоить людей. Спектакль "Лебединое озеро" был поставлен на сцене Большого театра более 1000 раз, и каждая новая постановка приносит зрителям что-то новое и уникальное. Спектакль московской труппы "Классического Национального Русского балета" обещает быть великолепным, воссоздавая великую музыку и хореографию под талантливым исполнением московских артистов, заставляя зрительские сердца трепетать!

"Классический Национальный Русский балет" - успешная московская труппа классического танца, включающая лучших представителей балетных школ России, талантливую молодежь и заслуженных мастеров танца. Состав балетной труппы основан на выпускниках Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.