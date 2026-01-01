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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Лебединое озеро: классика балетного искусства в Уфе

В Башкирском государственном театре оперы и балета состоится спектакль по мотивам знаменитой классической постановки «Лебединое озеро». Принц Зигфрид в день своего совершеннолетия встречает Одетту, красавицу, превращённую злым гением в лебедя. Несмотря на клятву в любви и верности, его обманывает двойник Одетты — коварная Одиллия. Но Зигфрид преодолевает все преграды, и его истинная любовь помогает снять заклятье. Этот спектакль особенно понравится поклонникам классического балета и романтических историй о любви и предательстве.

Действие первое

День совершеннолетия принца Зигфрида — это начало новой жизни. Он погружается в мир ратных дел и мужественных свершений, но при этом вынужден отказаться от юношеских увлечений и беззаботной жизни. На торжество по случаю своего праздника Зигфрид принимает поздравления от владетельной принцессы и своих вассалов, которые вручают ему меч и рыцарский крест.

Среди праздности бала, принца тревожат внутренние переживания. Вечером, когда темнота окутывает всё вокруг, Зигфрид остаётся один, одолеваемый странными чувствами и влечением в мир мечты.

На темной глади таинственного озера под луной начинают возникать образы чарующих девушек, превращённых в лебедей злым гением. Среди них Зигфрид видит Одетту, и его сердце замирает от её красоты и загадочности. Он решает открыть её тайну и клянётся в любви, что, как оказывается, способно снять с неё страшные чары.

Действие второе

В замке царит веселье. Владетельной принцессе с Зигфридом представляют различных знатных красавиц, среди которых ему предстоит выбрать невесту. Однако принц не может предать свою клятву и остается верен своей идеальной любви — Одетте.

Внезапно появляются таинственные незнакомцы: злой гений Ротбарт и его двойник Одиллия. Принц, обманутый внешним сходством, по ошибке объявляет Одиллию своей невестой, нарушив свою клятву.

Однако, в самый критический момент Зигфрид видит видение Одетты — прекрасного белого лебедя, который бьёт крыльями в отчаянии. Принц понимает, что стал жертвой обмана и спешит к своей любимой.

Ночь окутала озеро печалью: девушки-лебеди навсегда обречены на плен. Но Зигфрид, преодолевая все преграды, стремится к Одетте, ведь сила любви способна разрушить даже самые крепкие чары злого гения.

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро
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