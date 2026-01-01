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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Продолжительность 160 минут
Возраст 6+

О спектакле

Классический балет «Лебединое озеро» в Меридиане

В Культурном центре «Меридиан» состоится постановка классического балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского. Это произведение основано на романтической легенде о принце, влюбленном в Одетту – королеву лебедей, заколдованную злым волшебником. История включает противостояние Одетты и ее загадочной двойницы Одилии, которая использует чары, чтобы завлечь принца.

Постановка близка к оригинальным версиям великого хореографа Мариуса Петипа и подразумевает живое оркестровое сопровождение. Это прекрасная возможность насладиться творением, которое остаётся символом русского балета, отражающим одухотворенность и благородное величие.

Информация для зрителей

Балет «Лебединое озеро» длится 2 часа 40 минут. Если ваши дети устанут от длительного пребывания в зале, у них будет возможность поиграть в фойе и пообщаться с педагогами театра. Рекомендуется посещать спектакль с детьми от 7 лет, чтобы они смогли в полной мере оценить красоту и магию классического балета.

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