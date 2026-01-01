Спектакль Лебединое озеро

Балет П. Чайковского «Лебединое озеро» в Концертном центре «Сириус»

В Концертном центре «Сириус» зрители смогут насладиться фантастическим балетом П. Чайковского «Лебединое озеро». Это произведение, состоящее из трех актов с прологом и эпилогом, создано по либретто Алексея Мирошниченко на основе сценария Владимира Бегичева. Хореография включает работы известных мастеров: Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Константина Сергеева и, конечно, самого Мирошниченко.

Творческий подход к классике

Редакция Алексея Мирошниченко привносит в «Лебединое озеро» элементы немецкого романтического эпоса и стиль британских прерафаэлитов, а также христианскую идею о спасении души. Этот спектакль будет интересен как поклонникам классического балета, так и любителям исторических реконструкций.

Сюжет и персонажи

«Лебединое озеро» рассказывает историю принцессы Одетты, которую злой волшебник Ротбарт превратил в лебедя. Легенда включает как элементы русского фольклора, так и повесть Иоганна Карла Августа Музеуса. В новой редакции центральным персонажем становится принц Зигфрид, за душой которого охотится злой гений Ротбарт.

Хореография и костюмы

Балет стилизован под «большую форму» XIX века. Актуальные танцевальные рисунки гармонично сочетаются с классическими фрагментами хореографии, созданными в прошлом. Кроме того, пачки «лебедей» изготовлены по старинным образцам конца XIX века и украшены настоящими перьями, что добавляет особый шарм и атмосферу исторической реконструкции.

