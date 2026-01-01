Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

0+
Возраст 0+

О спектакле

Балет «Лебединое озеро» в Александро-Невской лавре

В самом центре Петербурга, в концертном зале Александро-Невской лавры, состоится классический балет «Лебединое озеро». Этот спектакль основан на сказках о заколдованных девушках, превращённых в лебедей. В 1875 году великий композитор Пётр Ильи Чайковский получил необычный заказ — написать музыку для этого балета. Премьера в Большом театре прошла неуспешно, но в 1895 году постановка Мариуса Петипа и Львa Иванова сделала его настоящей классикой балетного искусства.

«Лебединое озеро» — один из самых известных и популярных балетов в мире. В его основе лежит трогательная сказка о прекрасной принцессе, заколдованной в лебедя. Музыка Чайковского отличается глубиной и эмоциональностью, а его мелодии стали неотъемлемой частью балета, создавая удивительную атмосферу.

Хореография, разработанная Мариусом Петипа и Львом Ивановым, включает в себя великолепные танцевальные номера, которые до сих пор восхищают зрителей своим мастерством и красотой. Этот балет стал основой классического репертуара и продолжает вдохновлять поклонников театрального искусства по всему миру.

Об экскурсии

Перед спектаклем для заинтересованных зрителей состоится обзорная экскурсия по территории Лавры, начало в 17:00. Экскурсия оплачивается дополнительно на месте (цена 300 руб.). Гостям будет предложено посетить знаменитый Свято-Троицкий собор и узнать множество интересных фактов о его истории, зданиях и легендах, а также о святых, связанных с этим местом. Прогулка рассчитана примерно на 1 час.

Расписание

  • 16:45 — Сбор гостей на экскурсию в фойе концертного зала («ДПЦ Святодуховский»)
  • 17:00 — Начало экскурсии
  • 18:00 — Окончание экскурсии
  • 18:00 — Начало концерта
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше