Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» в Александро-Невской лавре

В самом центре Петербурга, в концертном зале Александро-Невской лавры, состоится классический балет «Лебединое озеро». Этот спектакль основан на сказках о заколдованных девушках, превращённых в лебедей. В 1875 году великий композитор Пётр Ильи Чайковский получил необычный заказ — написать музыку для этого балета. Премьера в Большом театре прошла неуспешно, но в 1895 году постановка Мариуса Петипа и Львa Иванова сделала его настоящей классикой балетного искусства.

«Лебединое озеро» — один из самых известных и популярных балетов в мире. В его основе лежит трогательная сказка о прекрасной принцессе, заколдованной в лебедя. Музыка Чайковского отличается глубиной и эмоциональностью, а его мелодии стали неотъемлемой частью балета, создавая удивительную атмосферу.

Хореография, разработанная Мариусом Петипа и Львом Ивановым, включает в себя великолепные танцевальные номера, которые до сих пор восхищают зрителей своим мастерством и красотой. Этот балет стал основой классического репертуара и продолжает вдохновлять поклонников театрального искусства по всему миру.

Об экскурсии

Перед спектаклем для заинтересованных зрителей состоится обзорная экскурсия по территории Лавры, начало в 17:00. Экскурсия оплачивается дополнительно на месте (цена 300 руб.). Гостям будет предложено посетить знаменитый Свято-Троицкий собор и узнать множество интересных фактов о его истории, зданиях и легендах, а также о святых, связанных с этим местом. Прогулка рассчитана примерно на 1 час.

Расписание