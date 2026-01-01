Оповещения от Киноафиши
Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

0+
Возраст 0+

О спектакле

Балет «Лебединоe озеро» в Доме офицеров

В Доме офицеров города Волгограда представят знаменитый балет в двух актах и четырёх картинах. Музыка к постановке написана великим композитором Петром Ильичом Чайковским, а хореография создана Мариусом Петипа и Львом Ивановым в редакции Хасана Усманова.

Сюжет

История вращается вокруг Принца Зигфрида, который влюбляется в Одетту, девушку-лебедь, превращённую злым колдуном Ротбартом. Однако на балу Зигфрид неправильно выбирает Одиллию, дочь Ротбарта, что приводит к страданиям Одетты и её подруг. В конце Зигфрид и Одетта рушат чары, освобождая девушек-лебедей. Эта постановка станет настоящим праздником для любителей классического балета и романтических историй о любви и борьбе со злом.

Краткое содержание

Действие первое

Первая картина: Весеннее утро. На берегу озера Принц Зигфрид с друзьями веселится. Владетельная Принцесса, мать Зигфрида, напоминает ему о приближающемся совершеннолетии и необходимости выбрать невесту. Принц, смущённый, не знает, кого выбрать, и в конечном итоге остаётся наедине со своими мыслями, стремясь к озеру.

Вторая картина: Принц видит лебедей, которые превращаются в девушек. Одетта рассказывает ему о колдовстве Ротбарта и об их нечеловеческом состоянии. Зигфрид клянётся Одетте в любви, однако её нужно оставить на ночь, когда начинается жара.

Действие второе

Третья картина: В замке Владетельной Принцессы проходит бал в честь совершеннолетия Зигфрида. Он должен выбрать невесту, но его смущает появление рыцаря с дочерью Одиллией, которая невероятно похожа на Одетту. Ослепленный её красотой, Зигфрид выбирает Одиллию, не подозревая об её истинном происхождении.

Четвёртая картина: Одетта, узнав о предательстве Зигфрида, страдает вместе с подругами. Ротбарт радуется своей победе, но любовь Зигфрида и Одетты оказывается сильнее злых чар, и они освобождают девушек-лебедей.

Не пропустите эту волшебную историю о любви, верности и освобождении в исполнении талантливых артистов!

В других городах
Март
12 марта четверг
18:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1400 ₽

