Балет «Лебединое озеро» в Алматы: бессмертная классика

Балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, который был написан в 1876 году, продолжает очаровывать зрителей по всему миру. Эта обновленная постановка Казахского национального театра оперы и балета им. Абая обещает стать настоящим театральным событием.

Сюжет и персонажи

Сюжет балета основан на фольклорных мотивах и рассказывает о злой колдунье и её жертвах. Днем её чары действуют, но с наступлением ночи белый лебедь, Одетта, обретает человеческий облик. Она живет на озере с другими заколдованными лебедями, полагая, что только истинная любовь может разрушить заклятие.

Принц Зигфрид празднует свое совершеннолетие, и в один из моментов его жизни он встречает Одетту. Покоренный её красотой, он обещает ей вечную любовь, однако на балу в замке он, принужденный к выбору невесты, ошибается, выбрав Одиллию, которая оказывается злой волшебницей. Это решающая ошибка приводит к трагическим последствиям.

Творческий состав

Либретто к балету создали В. П. Бегичев и В. Ф. Гельцер, а хореографию разработали М. Петипа и Л. Иванов. Главную роль Одетты-Одилии исполняет Асель Аскарова, принца Зигфрида играет Азамат Аскаров. Важные персонажи также воплотят другие талантливые артисты театра.

Владетельная принцесса – Айгуль Дуйсекова

Ротбарт, злой гений – Айдар Азбеков

Шут – Айдар Азбеков

Наставник принца – Азиз Есенбаев

Неаполитанская невеста – Динара Кудабаева

Венгерская невеста – Дина Ауэльбек

Польская невеста – Гульбаршын Касаболат

Русская невеста – Динара Есентаева

Па-де-труа – Варвара Пономаренко, Гульбаршын Касаболат, Диас Кубашев

Музыкальное сопровождение

Симфонический оркестр театра под руководством главного дирижера Нуржана Байбусинова готовит музыкальную основу, а художественный руководитель балетной труппы, Гульжан Туткибаева, и музыкальный руководитель Аскар Бурибаев обеспечивают высокое качество исполнения.

Художественное оформление

Сценографию и костюмы создал Вячеслав Окунев, народный художник Российской Федерации и лауреат Государственных премий, а художник по свету – Юлия Каракаева.

Не упустите возможность увидеть этот шедевр классического балета, который заставит вас сопереживать героям и восхищаться мастерством танца и музыки.