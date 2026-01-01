Спектакль Лебединое озеро

Балет «Лебединое озеро» в Зимнем театре Сочи

Знаменитый балет «Лебединое озеро» вновь покорит сердца зрителей в Зимнем театре Сочи. Это произведение классики, написанное композитором Петром Ильичом Чайковским, является настоящей жемчужиной театрального искусства.

История любви

На сцене разворачивается завораживающая история любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, которой колдун Ротбарт накладывает заклятие, превращающее её в лебедя. Их эмоциональные переживания и борьба с обаянием злого колдуна не оставят равнодушными никого.

Особенности постановки

Хореография принадлежит гениальным мастерам Мариусу Петипа и Льву Иванову. Либретто было написано Владимиром Бегичевым и Василием Гельцером, а к созданию костюмов приложил руку Вячеслав Окунев.

От классики до современных интерпретаций

«Лебединое озеро» — один из самых узнаваемых и исполняемых балетов. Постановка в исполнении Петипа-Иванова считается вершиной русского балетного искусства и продолжает восхищать зрителей по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого завораживающего спектакля, который станет настоящим событием для всех поклонников классической хореографии и музыки Чайковского.