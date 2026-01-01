Спектакль Лебединое озеро

Легенда московской сцены: балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера уже давно стал символом московской сцены. Эта классическая работа, премьера которой состоялась в 1953 году, по-прежнему сохраняет свою магию и привлекательность.

Историческое наследие

Владимир Бурмейстер не только бережно сохранил замечательный второй акт, созданный Львом Ивановым еще в XIX веке, но и добавил в свою версию оригинальные хореографические решения. Зрители вновь смогут насладиться великолепной картиной появления белых лебедей и незабвенным танцем маленьких лебедей, который остался в постановке в первозданном виде.

Глубина и философия

Версия Бурмейстера обладает четко выстроенной драматургией и глубоким философским звучанием. Это делает спектакль не только визуально красивым, но и эмоционально насыщенным, достойным глубокого осмысления.

Международный успех

В 1956 году «Лебединое озеро» было показано на гастролях театра в Париже, где спектакль встретил огромный успех. Это привело к приглашению Бурмейстера перенести свою постановку в Парижскую оперу, где она шла с 1960 года до конца 80-х, завоевав любовь зрителей по всему миру.

Не пропустите возможность увидеть это выдающееся произведение искусства на сцене, где каждая деталь передает магию и красоту классического балета.