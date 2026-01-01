Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Лебединое озеро
Билеты от 3500₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

6+
Режиссер Владимир Бурмейстер
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 6+
Билеты от 3500₽

О спектакле

Легенда московской сцены: балет «Лебединое озеро»

Балет «Лебединое озеро» в постановке выдающегося хореографа Владимира Бурмейстера уже давно стал символом московской сцены. Эта классическая работа, премьера которой состоялась в 1953 году, по-прежнему сохраняет свою магию и привлекательность.

Историческое наследие

Владимир Бурмейстер не только бережно сохранил замечательный второй акт, созданный Львом Ивановым еще в XIX веке, но и добавил в свою версию оригинальные хореографические решения. Зрители вновь смогут насладиться великолепной картиной появления белых лебедей и незабвенным танцем маленьких лебедей, который остался в постановке в первозданном виде.

Глубина и философия

Версия Бурмейстера обладает четко выстроенной драматургией и глубоким философским звучанием. Это делает спектакль не только визуально красивым, но и эмоционально насыщенным, достойным глубокого осмысления.

Международный успех

В 1956 году «Лебединое озеро» было показано на гастролях театра в Париже, где спектакль встретил огромный успех. Это привело к приглашению Бурмейстера перенести свою постановку в Парижскую оперу, где она шла с 1960 года до конца 80-х, завоевав любовь зрителей по всему миру.

Не пропустите возможность увидеть это выдающееся произведение искусства на сцене, где каждая деталь передает магию и красоту классического балета.

Купить билет на спектакль Лебединое озеро

Помощь с билетами
Май
2 мая суббота
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3500 ₽
3 мая воскресенье
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3500 ₽
4 мая понедельник
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 3500 ₽

Фотографии

Лебединое озеро

В ближайшие дни

Над пропастью во ржи
16+
Драма
Над пропастью во ржи
1 марта в 15:00 Театр «Многоточие»
от 600 ₽
Человек из ресторана
12+
Драма
Человек из ресторана
18 мая в 19:00 Планета КВН
от 700 ₽
Маленькая опера
18+
Музыка Комедия
Маленькая опера
26 февраля в 19:00 Филиал Малого театра
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше