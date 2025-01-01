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Лебединое озеро
Билеты от 2700₽
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

0+
Режиссер Мариус Петипа, Лев Иванов, Наталья Касаткина, Владимир Васильев, Асаф Мессерер, Александр Горский
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

«Лебединое озеро»: Символ русского классического балета

«Лебединое озеро» — это не просто спектакль, а настоящая классика, символизирующая величие русского балета. Сюжет основан на древней легенде о принцессе, превращенной в лебедя злым колдуном. Эта история затрагивает темы стремления к идеалу и любви как высшего проявления человечности.

Постановка, которая вдохновляет

Наталия Касаткина и Владимир Василёв создали свою версию «Лебединого озера» на основе классической интерпретации Большого театра, в которой хореография принадлежит таким мастерам, как Мариус Петипа, Лев Иванов, Александр Горский и Асаф Мессерер. Это постановка, которая сочетает в себе традиции и современное видение.

Первый международный опыт

Интересно, что «Лебединое озеро» Касаткиной и Василёва стало первой в истории русского балета совместной российско-английской постановкой. Это открывает новые горизонты для культурного обмена и развития театрального искусства.

Дизайн от мастера

Художником спектакля выступил Тим Гудчайльд, трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье в области дизайна театра, кино и телевидения. Его работы известны своим уникальным стилем и вниманием к деталям, что придаёт спектаклю особую атмосферу.

Приходите и оцените сами!

Не упустите возможность увидеть, насколько увлекательным может быть классическое искусство. «Лебединое озеро» — это не только восхитительное зрелище, но и глубокая история, способная тронуть сердца зрителей. Ждем вас на спектакле!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
19:00 от 2700 ₽

Фотографии

Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро Лебединое озеро

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