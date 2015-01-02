Спектакль Лебединое озеро

Волшебство «Лебединого озера» на сцене Зимнего театра в Сочи

Балет «Лебединое озеро» П. Чайковского – это не просто спектакль, а эпохальное произведение, вошедшее в золотой фонд мирового искусства. Его мировая премьера состоялась в Москве в 1877 году, и с тех пор этот балет не перестает быть актуальным, переживая множество интерпретаций и новых музыкальных редакций.

Сюжет и персонажи

В основе сюжета лежит старая легенда о заколдованных девушках-лебедях и их королеве Одетте. Только чистосердечная любовь и верность способны разрушить чары, наложенные на них. Главный герой, принц Зигфрид, попадает на волшебное озеро, где встречает Одетту и влюбляется в нее, клянясь в верности. Однако на пути к их счастью стоит Злой гений, символизирующий все преграды и испытания.

Музыка и хореография

Злой гений в этом спектакле олицетворяет музыкальные темы рок-фатума, знакомые по симфониям Чайковского. В драматической борьбе между силами любви и зла зрители станут свидетелями мощного финала, где любовь и верность торжествуют над тьмой.

Постановка Юрия Григоровича

Юрий Григорович впервые поставил «Лебединое озеро» в Большом театре в 1969 году, и с тех пор его имя стало неотъемлемой частью этого шедевра. В новой оригинальной интерпретации хореограф перевел балет из жанра сказки в романтическую новеллу, сохранив при этом лучшие хореографические традиции своих предшественников: Мариуса Петипа, Льва Иванова и Александра Горского.

Не упустите возможность насладиться этим шедевром классического балета, который продолжает вдохновлять и очаровывать зрителей по всему миру!