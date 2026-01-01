Лебединое озеро: Вечная Классика на Сцене ДК Ленсовета

Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Хореография: Мариус Петипа и Лев Иванов

Либретто: Владимир Бегичев, Василий Гельцер

Художник по костюмам: Вячеслав Окунев

«Лебединое озеро» — это не просто балет, а настоящая жемчужина классического искусства. С момента первой постановки в 1877 году, он стал символом русского балета и продолжает восхищать зрителей по всему миру.

Сюжет и Темы

История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, которая была превращена в лебедя под воздействием злого колдуна Ротбарта, завораживает своей глубиной. В либретто «Лебединого озера» прослеживаются мотивы, знакомые русской литературе: стремление к идеалу, надежда на счастье, предательство и искупление вины, что делает спектакль особенно актуальным.

Значение для Культуры

Постановка Петипа и Иванова считается вершиной русского балетного искусства. Она отражает не только музыкальное гениальность Чайковского, но и богатство хореографического языка, который продолжает вдохновлять современных танцоров и хореографов.

Интересные Факты

Знаете ли вы, что «Лебединое озеро» было одной из первых работ, в которой использовалась синтетическая музыка для создания эмоционального фона? Это стало настоящей революцией для балетного искусства того времени.

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