Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Лебединое Озеро»: спектакль с песочной анимацией
Киноафиша «Лебединое Озеро»: спектакль с песочной анимацией

Спектакль «Лебединое Озеро»: спектакль с песочной анимацией

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Лебединое озеро» с песочной анимацией: волшебное приключение для детей от Ольги Пикколо

Спектакль «Лебединое озеро» с песочной анимацией — это уникальный проект, созданный в сотрудничестве детской музыкальной академии Ольги Пикколо и талантливой художницы песочной анимации Оксаны Чунчуковой. Это удивительное сочетание музыки и визуального искусства подарит юным зрителям незабываемые эмоции.

Музыка и визуальные образы

В спектакле звучит музыка великого композитора П.И. Чайковского, которая органично переплетается с песочной анимацией. Каждая нота сопровождается живыми образами, создаваемыми на глазах у зрителей, что делает это представление особенно захватывающим.

Сюжет: волшебная история

Сюжет спектакля основан на классическом балете Чайковского, рассказывающем о принце Зигфриде и его любви к заколдованной девушке Одетте, которая превращена в лебедя. Эта история о любви, верности и преодолении трудностей будет понятна и близка детям.

Для кого предназначен спектакль?

Спектакль адресован детям в возрасте от 4 до 12 лет, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. Он проходит на различных площадках, что позволяет большему числу юных зрителей насладиться волшебством театрального искусства.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и фантазии. Приходите на спектакль «Лебединое озеро» с песочной анимацией и дарите своим детям незабываемые впечатления!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
16:00 от 4000 ₽

В ближайшие дни

Собачья жизнь
16+
Комедия
Собачья жизнь
17 сентября в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1100 ₽
Вселенная Островского
12+
Драма
Вселенная Островского
2 октября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1000 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
15 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше