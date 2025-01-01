Спектакль Лебединое озеро. Санкт-Петербургский Балет

Балет «Лебединое озеро» в исполнении Санкт-Петербургского Балета

Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Хореография: Мариус Петипа

«Лебединое озеро» — это не просто балет, а настоящая классика, признанная вершиной русского балетного искусства. Постановка Петипа-Иванова является бриллиантом в репертуаре Чайковского. История любви принца Зигфрида и прекрасной принцессы Одетты, превращённой в лебедя злым колдуном Ротбартом, трогает сердца зрителей. В либретто спектакля прослеживаются близкие русской литературе мотивы: стремление к красоте, идеалу, надежда на счастье, предательство и искупление.

Сюжет

Действие I

Картина 1: В старинном замке празднуется день совершеннолетия принца Зигфрида. Его мать, владетельная принцесса, напоминает ему о необходимости выбрать невесту на завтрашнем балу. Вечер заканчивается, и принц, одержимый неясными предчувствиями, устремляется к озеру, следуя за летящими лебедями.

Картина 2: На берегу фантастического озера Зигфрид встречает Одетту, самую прекрасную из лебедей, и клянется ей в любви и верности.

Действие II

Картина 3: На балу в замке знатные невесты ожидают выбора принца. Однако Зигфрид, погруженный в воспоминания об Одетте, не замечает их. Внезапно появляется загадочный рыцарь с Оделией, двойником Одетты, и Зигфрид, обманутый их сходством, выбирает её. Ротбарт торжествует, так как принц нарушил клятву.

Картина 4: Ночь на озере полна тревоги. Одетта приносит печальную весть о нарушении клятвы. Зигфрид, поняв ужас своего обмана, спешит к Одетте с просьбой о прощении. В финальной схватке он побеждает Ротбарта, и лучи восходящего солнца приносят любовь и счастье.

О Санкт-Петербургском Балете

Санкт-Петербургский Балет — это всегда великолепное исполнение, красивые костюмы и живая энергия. Коллектив, основанный в 2011 году, активно гастролирует по России и за границей, знакомя зрителей с молодыми звездами балета.

В репертуаре труппы классические спектакли, такие как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» и «Жизель». Также коллектив выпускает современные постановки молодых хореографов.

Среди ведущих солисток — Елена Коцюбира и Лариса Корсакова, каждая из которых обладает уникальным стилем и артистизмом. Коллектив активно сотрудничает с Академией русского балета им. Вагановой, предоставляя возможность молодым талантам выйти на сцену.

Художественным руководителем Санкт-Петербургского Балета является Дмитрий Николаевич Рудаченко, который вносит свой вклад в развитие труппы и поддержание высокого уровня исполнения.