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«Лебединое озеро». Музыкальная сказка с песочной анимацией
Киноафиша «Лебединое озеро». Музыкальная сказка с песочной анимацией

Спектакль «Лебединое озеро». Музыкальная сказка с песочной анимацией

6+
Продолжительность 35 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальная сказка Ольги Пикколо в концертном зале Екатерининского собрания

В основе сюжета последнего балета Петра Ильича Чайковского лежит сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, которые подстерегают юных влюблённых.

Злой гений заколдовал девушку: днём она обречена быть белым лебедем, а только ночью превращается в прекрасную Одетту. На озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, которые назвали Одетту королевой лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека: если он нарушит обет вечной любви, она навсегда останется лебедем.

Песочная анимация: волшебство на глазах зрителей

Песочная анимация – один из самых удивительных видов изобразительного искусства. Sand-художник Оксана Калинко создаёт картины из песка прямо на глазах у зрителей. Песок слоями наносится на стекло, что позволяет создавать причудливые образы, плавно перетекающие из одного в другой. С помощью проектора изображение передаётся на экран, создавая уникальную атмосферу.

После спектакля: мастер-класс по песочной анимации

После концерта юные зрители смогут попробовать свои силы в рисовании песком под руководством sand-художника и на собственном опыте приобщиться к «тайне» необычного концерта.

Участники спектакля

  • Ольга Пикколо – ведущая детских программ Мариинского театра, автор и ведущая концерта
  • Александр Широков – артист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов (скрипка)
  • Оксана Чунчукова – художник песочной анимации
  • Александр Ураманчеев – лауреат международных конкурсов (фортепиано)

Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и стать частью волшебного мира «Лебединого озера»!

Режиссер
Ольга Пикколо
В ролях
О. Чунчукова (художник)
С. Буранов (ударные)
Н. Капустина (флейта)
С. Таипова (фортепиано)

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 мая
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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