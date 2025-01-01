Спектакль «Лебединое озеро». Музыкальная сказка с песочной анимацией

В основе сюжета последнего балета Петра Ильича Чайковского лежит сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, которые подстерегают юных влюблённых.
Злой гений заколдовал девушку: днём она обречена быть белым лебедем, а только ночью превращается в прекрасную Одетту. На озере её окружают заколдованные девушки-лебеди, которые назвали Одетту королевой лебедей. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека: если он нарушит обет вечной любви, она навсегда останется лебедем.
Песочная анимация – один из самых удивительных видов изобразительного искусства. Sand-художник Оксана Калинко создаёт картины из песка прямо на глазах у зрителей. Песок слоями наносится на стекло, что позволяет создавать причудливые образы, плавно перетекающие из одного в другой. С помощью проектора изображение передаётся на экран, создавая уникальную атмосферу.
После концерта юные зрители смогут попробовать свои силы в рисовании песком под руководством sand-художника и на собственном опыте приобщиться к «тайне» необычного концерта.
Не упустите возможность увидеть это замечательное представление и стать частью волшебного мира «Лебединого озера»!