Спектакль Лебединое озеро. Московский государственный театр «Русский балет»

«Лебединое озеро» Театра «Русский Балет» в Краснодаре

В Московском государственном театре «Русский Балет» состоится спектакль «Лебединое озеро». Этот балет стал мировым символом классического искусства благодаря бессмертной музыке Чайковского и образу заколдованной лебеди-девушки.

Принц Зигфрид встречает на берегу таинственного озера королеву лебедей Одетту, прекрасную девушку, превращённую в лебедя злым колдуном Ротбартом. Только искренняя любовь и верность могут разрушить чары. Однако коварный колдун подставляет на балу свою дочь, Одиллию, точную копию Одетты.

Это спектакль о вечном противостоянии добра и зла, света и тьмы. Чистая любовь проходит через самые тяжелые испытания. Узнаваемая с первых аккордов музыка, изящество белого адажио и виртуозные фуэте Одиллии создают незабываемую атмосферу, а трагический финал никого не оставит равнодушным.

«Лебединое озеро» занимает особое место в репертуаре театра «Русский Балет». В постановке Вячеслава Гордеева чувствуется его уверенный индивидуальный почерк, который бережно хранит великую классику и привносит в неё современное звучание.

Откройте для себя мир совершенной красоты, где танец рассказывает историю без единого слова.