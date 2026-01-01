Спектакль Лебединое озеро. Имперский Русский Балет

Новая редакция «Лебединого озера» от Имперского Русского Балета в МТС Live Холл Нижний Новгород

Труппа Имперский Русский Балет представит в МТС Live Холл Нижний Новгород новую редакцию знаменитого спектакля «Лебединое озеро», созданного Гедиминасом Таранда. Это событие станет замечательной возможностью увидеть известное произведение классической балетной литературы в свежем прочтении.

Артисты труппы прославились своими гастролями по Европе и Азии, а в России они радуют зрителей всего два месяца в году. Новая интерпретация «Лебединого озера» включает обновлённый третий акт с рядом новых танцев, что придаст спектаклю уникальный колорит.

Особое внимание стоит уделить исполнению шутов, которые продемонстрируют филигранную технику. Эти танцы исполнят золотые медалисты международных конкурсов, что гарантирует высокое качество исполнения.

Спектакль привлечёт не только ценителей классического балета, но и всех, кто увлекается мастерством хореографии.