Лебединое озеро и Мышиный король. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Органная музыка в Англиканской церкви Святого Андрея

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, объединяющее музыку и сказку! Вас ждет музыкальная сказка в сопровождении специально подготовленного видеоряда, созданного по мотивам знаменитых балетов Петра Чайковского.

Сюжет

Что, если Мышиный Король и есть тот самый злой колдун, который превратил прекрасную принцессу в белую лебедь? В этом захватывающем представлении наши любимые сказочные персонажи соберутся вместе, ведь в Новый год всегда происходят чудеса. Вы сможете услышать наиболее яркие и волнующие сцены из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», которые стали символом мечты о вечном добре и счастье.

Исполнители

Концерт будет исполнен Московским ансамблем Tempus Novum ART. Среди участников:

Анна Учайкина — орган (лауреат международных конкурсов и обладатель специального приза Всероссийской премии «Органист года»)

Наталия Калиничева — скрипка

Михаил Калиничев — виолончель

Детали концерта

Продолжительность выступления составляет 60 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.