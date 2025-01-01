Меню
Лебединое озеро и Мышиный король. Новогодние сказки для всей семьи с органом
Билеты от 800₽
Лебединое озеро и Мышиный король. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Лебединое озеро и Мышиный король. Новогодние сказки для всей семьи с органом

0+
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте

Органная музыка в Англиканской церкви Святого Андрея

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, объединяющее музыку и сказку! Вас ждет музыкальная сказка в сопровождении специально подготовленного видеоряда, созданного по мотивам знаменитых балетов Петра Чайковского.

Сюжет

Что, если Мышиный Король и есть тот самый злой колдун, который превратил прекрасную принцессу в белую лебедь? В этом захватывающем представлении наши любимые сказочные персонажи соберутся вместе, ведь в Новый год всегда происходят чудеса. Вы сможете услышать наиболее яркие и волнующие сцены из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», которые стали символом мечты о вечном добре и счастье.

Исполнители

Концерт будет исполнен Московским ансамблем Tempus Novum ART. Среди участников:

  • Анна Учайкина — орган (лауреат международных конкурсов и обладатель специального приза Всероссийской премии «Органист года»)
  • Наталия Калиничева — скрипка
  • Михаил Калиничев — виолончель

Детали концерта

Продолжительность выступления составляет 60 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Лебединое озеро и Мышиный король. Новогодние сказки для всей семьи с органом

Январь
2 января пятница
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽
4 января воскресенье
16:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

