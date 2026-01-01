Лебединое озеро. Балет при свечах

Балет «Лебединое озеро» в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC представляет уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле. Это мероприятие будет интересно истинным меломанам и ценителям искусства.

Церковь была построена в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона и расположена в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь царит удивительная акустика и неповторимая атмосфера.

Чарующая камерная версия шедевра

Балет «Лебединое озеро» — это торжество вечной и бескорыстной любви, а также верности, противостоящей злу и темным силам. Артисты ведущих театров Санкт-Петербурга представят камерную версию этого хореографического спектакля, созданного по мотивам знаменитой музыки Петра Чайковского и хореографии Мариуса Петипа.

Восхитительная хореография, исполняемая талантливыми артистами, будет звучать в стенах величественного Собора. Каждое движение, каждый жест и улыбка создают уникальное зрелище, сплетая все в единую ткань хореографической поэмы.

Детали спектакля

Под светом мерцающих свечей, создающих атмосферу таинственного, вы сможете насладиться величием классического танца в необычном, но завораживающем формате. Камерная версия балета будет представлена балетмейстерами Анной и Александром Войтиным, известными примой балериной и премьером театра Русского балета имени Анны Павловой. Они выступали более 2000 раз в разных странах и были удостоены награды за вклад в развитие культуры Санкт-Петербурга.

Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут. Он рекомендован для зрителей старше шести лет.