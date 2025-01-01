Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Lead Horizon
Киноафиша Lead Horizon

Lead Horizon

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Энергия ночи с Lead Horizon

Приглашаем вас на незабываемый концерт женской группы Lead Horizon, которая представляет собой уникальный микс ню-метала новой волны. Их музыка сочетает в себе элементы модерн-метала и свежего хип-хопа, приправленные мощной электроникой.

Lead Horizon уже завоевали популярность: их треки звучат на радиостанциях, а новые релизы появляются на витринах известных стриминговых сервисов. Не упустите шанс стать частью их музыкального мира!

Концерт, который не забудется

Каждое выступление Lead Horizon — это не просто концерт, а целое шоу, полное энергии и драйва. Здесь не будет места для спокойствия: атмосфера будет накаляться с каждой минутой. Ожидайте активных танцев, моша и слэмов — такая динамика является нормой на их выступлениях.

Не упустите возможность

Если вы ищете уникальный экспириенс, который зарядит вас энергией и адреналином, не пропустите концерт Lead Horizon! Этот вечер станет настоящим праздником музыки и движения.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 ноября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
18+
Юмор
Детективное шоу «Какие ваши доказательства?»
16 августа в 18:00 Standup Room
от 500 ₽
18+
Юмор
Стендап. Закрытый микрофон
27 августа в 20:00 Harat's
Билеты
D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
26 сентября в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше