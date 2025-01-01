Спектакль Lе Тартюф. Комедия

Яркая современная постановка по пьесе Мольера «Тартюф»

Мольеровский «Тартюф, или Обманщик» был написан еще в 17 веке, но лейтмотивы пьесы — ханжество, лицемерие и безответственность — всегда были свойственны человечеству в той или иной мере. Все члены семьи Оргона, включая его самого, заняты бесконечным выяснением отношений и упускают возможность увидеть комичность своего быта. На фоне этой суеты появляется он — Тартюф, лжец и обманщик, готовый воспользоваться ситуацией и поставить финальную точку в этой катастрофе. Вопрос напрашивается сам по себе — а не сами ли мы создаем таких «тартюфов»?

Переосмысленный фарс

«Lё Тартюф. Комедия» — постановка, которая переосмысляет традиции французского фарса, жанра комедии, для которого характерно внешнее проявление комических приемов. Юрий Муравицкий, режиссер: «Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Дает возможность посмотреть на себя с другой стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой».

Театральные решения и музыкальное сопровождение

Сценографические и костюмные решения для спектакля разработала известная театральная художница Галя Солодовникова. Музыкальное сопровождение постановки подготовил французский композитор Луи Лебе, известный публике по нашумевшему лондонскому спектаклю Максима Диденко «Девушка и смерть».

Новый этап для Театра на Таганке

В постановке задействовано новое поколение труппы Театра на Таганке, вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ. Новый спектакль — смелый шаг для Театра на Таганке. Одна из первых постановок в России по этой пьесе Мольера появилась именно на сцене Таганки в 1968 году, и ее режиссером стал Юрий Любимов. С тех пор прошло более полувека — 54 года.