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Lе Тартюф. Комедия
Билеты от 1500₽
Киноафиша Lе Тартюф. Комедия

Спектакль Lе Тартюф. Комедия

Классическая пьеса Мольера в панк-рок эстетике
Постановка
Театр на Таганке 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Яркая современная постановка по пьесе Мольера «Тартюф»

Мольеровский «Тартюф, или Обманщик» был написан еще в 17 веке, но лейтмотивы пьесы — ханжество, лицемерие и безответственность — всегда были свойственны человечеству в той или иной мере. Все члены семьи Оргона, включая его самого, заняты бесконечным выяснением отношений и упускают возможность увидеть комичность своего быта. На фоне этой суеты появляется он — Тартюф, лжец и обманщик, готовый воспользоваться ситуацией и поставить финальную точку в этой катастрофе. Вопрос напрашивается сам по себе — а не сами ли мы создаем таких «тартюфов»?

Переосмысленный фарс

«Lё Тартюф. Комедия» — постановка, которая переосмысляет традиции французского фарса, жанра комедии, для которого характерно внешнее проявление комических приемов. Юрий Муравицкий, режиссер: «Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Дает возможность посмотреть на себя с другой стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой».

Театральные решения и музыкальное сопровождение

Сценографические и костюмные решения для спектакля разработала известная театральная художница Галя Солодовникова. Музыкальное сопровождение постановки подготовил французский композитор Луи Лебе, известный публике по нашумевшему лондонскому спектаклю Максима Диденко «Девушка и смерть».

Новый этап для Театра на Таганке

В постановке задействовано новое поколение труппы Театра на Таганке, вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ. Новый спектакль — смелый шаг для Театра на Таганке. Одна из первых постановок в России по этой пьесе Мольера появилась именно на сцене Таганки в 1968 году, и ее режиссером стал Юрий Любимов. С тех пор прошло более полувека — 54 года.

Режиссер
Юрий Муравицкий
В ролях
Роман Колотухин
Василий Уриевский
Дарья Авратинская
Полина Куценко
Кирилл Янчевский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 2000 ₽
27 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 2000 ₽
11 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
12 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
28 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽
29 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
19:00 от 3000 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Lе Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке: смех во спасение и немного французского

Премьеру этой постановки зрители увидели в 2020. И вот же пять лет это один из самых популярных спектаклей Театра на Таганке.

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Фотографии

Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия Lе Тартюф. Комедия

В ближайшие дни

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