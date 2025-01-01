«Lё Тартюф. Комедия» в Театре на Таганке

Театр на Таганке представляет новую постановку по классической пьесе Мольера «Тартюф, или Обманщик». Несмотря на то что произведение было написано в 17 веке, его темы — ханжество, лицемерие и безответственность — остаются актуальными и по сей день. В центре сюжета — семья Оргонов, находящаяся в бесконечных спорах, из-за чего они не замечают комичности своего существования. На фоне этой суеты появляется Тартюф — лжец и обманщик, готовый воспользоваться ситуацией ради своей выгоды. Вопрос, который задается в спектакле, актуален для каждого из нас: не мы ли сами создаем таких «тартюфов»?

Пересмотр традиций

Постановка «Lё Тартюф. Комедия» переосмысляет традиции французского фарса, известного своим ярким комическим проявлением. Режиссер Юрий Муравицкий делится: «Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Он дает возможность посмотреть на себя со стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой».

Команда и реализация

Сценографические и костюмные решения для спектакля разработала известная театральная художница Галя Солодовникова. Музыкальное сопровождение создал французский композитор Луи Лебе, который стал известен благодаря нашумевшему спектаклю Максима Диденко «Девушка и смерть». В новой постановке задействовано новое поколение труппы Театра на Таганке, вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ.

Историческая справка

Новый спектакль — это смелый шаг для Театра на Таганке. Именно на этой сцене в 1968 году была одна из первых постановок «Тартюфа» в России, режиссером которой стал Юрий Любимов. С того времени прошло более полувека — 54 года, и театр вновь обращается к этой классике, предлагая зрителям свежий взгляд на знакомую историю.