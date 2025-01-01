Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский
Билеты от 1500₽
Киноафиша Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский

Спектакль Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский

16+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классическую историю: «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский»

В центре сюжета спектакля — глубокая психологическая история князя Андрея Болконского из произведения Льва Толстого. «Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский» предлагает уникальную интерпретацию классики, представленную глазами композитора XXI века.

Либретто и источники

Либретто основано на оригинальных текстах романа «Война и мир», однако не ограничивается им. В спектакле звучат документальные исторические обращения, а также письма, дневники и мемуары значимых личностей: императора Александра I и Наполеона Бонапарта. Кроме того, интегрированы отрывки из православного молитвослова и тексты народных песен.

История создания

Интересно, что Алексей Рыбников закончил работу над произведением 10 лет назад. В тот период это была трехчасовая опера, и уже тогда ее фрагменты вызвали большой интерес у публики. Однако, приняв решение сосредоточиться на кино как режиссер и продюсер, Рыбников отложил премьеру.

Современные технологии и масштабность постановки

Теперь, спустя десятилетие, проект стал более масштабным, зрелищным и лаконичным. Современные технологии в области компьютерной графики позволяют реализовать больше авторских идей и сделать спектакль еще более захватывающим.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе классику, новизну и современные технологии. Это будет впечатляющий опыт для всех любителей театра!

Режиссер
Александр Рыхлов
В ролях
Никита Поздняков
Александр Поздняков
Валерия Воробьева

Купить билет на спектакль Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский

Помощь с билетами
Ноябрь
20 ноября четверг
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский Le Prince Andre. Князь Андрей Болконский

В ближайшие дни

Тишина за Рогожской заставою
12+
Музыка
Тишина за Рогожской заставою
11 октября в 19:00 Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой
от 1500 ₽
Психо
18+
Комедия
Психо
11 декабря в 19:10 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Катарсис, или Крах всего святого
18+
Премьера Драма
Катарсис, или Крах всего святого
3 ноября в 19:00 Театр на Таганке
от 2500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше