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Le cinéma français
Киноафиша Le cinéma français

Le cinéma français

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О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по миру французского кино во Дворце Белосельских-Белозерских

Приглашаем вас на изысканную программу, в которую вошли саундтреки к культовым фильмам французского кинематографа 20 века. Вы услышите мелодии из таких шедевров, как «Шербурские зонтики», «Профессионал», «Тегеран-43», «Пятый элемент», «Такси», «1+1», «Амели» и других жемчужин.

Французское кино всегда славилось своим утонченным стилем, который неразрывно связан с музыкой, звучащей в его фильмах. Знаменитые мелодии, созданные такими кинокомпозиторами, как Мишель Легран, Эннио Морриконе, Ян Тирсен, Людовико Эйнауди и Эрик Серра, создают неповторимую атмосферу и находят путь к сердцу каждого зрителя.

Уникальная программа

В нашей программе вас ждут не только известные саундтреки, но и чувственные, элегантные хиты французской музыки, а также оригинальные музыкальные номера. Вместе с талантливыми музыкантами мы предлагаем вам погрузиться в этот волшебный мир и насладиться его мелодиями и чарующей атмосферой.

Исполнители и коллективы

  • Станислав Чигадаев – фортепиано, лауреат международных конкурсов
  • Камерный оркестр Olympic Orchestra
  • Дирижер: Дмитрий Ноздрачев
  • Екатерина Фенина – сопрано
  • Евгений Петров – аккордеон

Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français Le cinéma français

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