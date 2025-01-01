Le cinéma français

Музыкальное путешествие по миру французского кино во Дворце Белосельских-Белозерских

Приглашаем вас на изысканную программу, в которую вошли саундтреки к культовым фильмам французского кинематографа 20 века. Вы услышите мелодии из таких шедевров, как «Шербурские зонтики», «Профессионал», «Тегеран-43», «Пятый элемент», «Такси», «1+1», «Амели» и других жемчужин.

Французское кино всегда славилось своим утонченным стилем, который неразрывно связан с музыкой, звучащей в его фильмах. Знаменитые мелодии, созданные такими кинокомпозиторами, как Мишель Легран, Эннио Морриконе, Ян Тирсен, Людовико Эйнауди и Эрик Серра, создают неповторимую атмосферу и находят путь к сердцу каждого зрителя.

Уникальная программа

В нашей программе вас ждут не только известные саундтреки, но и чувственные, элегантные хиты французской музыки, а также оригинальные музыкальные номера. Вместе с талантливыми музыкантами мы предлагаем вам погрузиться в этот волшебный мир и насладиться его мелодиями и чарующей атмосферой.

Исполнители и коллективы

Станислав Чигадаев – фортепиано, лауреат международных конкурсов

– фортепиано, лауреат международных конкурсов Камерный оркестр Olympic Orchestra

Дирижер: Дмитрий Ноздрачев

Дмитрий Ноздрачев Екатерина Фенина – сопрано

– сопрано Евгений Петров – аккордеон

Не упустите возможность насладиться этой музыкальной феерией! Билеты уже в продаже.