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Әлдермештән Әлмәндәр/Старик из деревни Альдермеш
Билеты от 1000₽
Киноафиша Әлдермештән Әлмәндәр/Старик из деревни Альдермеш

Спектакль Әлдермештән Әлмәндәр/Старик из деревни Альдермеш

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль по пьесе Туфана Миннуллина

Спектакль «Альмандар» основан на бессмертной пьесе Туфана Миннуллина, которая уже много лет радует зрителей. Эта история о 91-летнем старике Альмандаре, который, несмотря на преклонный возраст, не намерен покидать этот мир. Ангел смерти, пришедший за ним, сталкивается с решительным сопротивлением старика, который еще полон дел: он мечтает достроить дачу, заботится о своих детях, внуках и правнуках, и, возможно, даже собирается жениться.

Пьеса, впервые поставленная Марселем Салимжановым, стала настоящим символом татарского театра и радовала зрителей на протяжении 33 лет с 1976 по 2009 год. Образ Альмандар возник у автора как отражение доброты и мудрости, присущих аксакалам его детства. Этот веселый старик завоевал любовь публики и принес авторам множество наград, а также незабываемые эмоции зрителям.

Тема спектакля

Новый спектакль «Альмандар» продолжает традиции классического театра и задает вопросы о мудрости и духовной гармонии. Он оставляет зрителям важное послание: стремление к добру и свету может преодолеть злобы и несчастья. Создатели спектакля уверены, что этот актуальный взгляд на вечные ценности сделает постановку важным событием в театральном мире.

Язык и исполнение

Спектакль представлен на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для более широкой аудитории. Актеры Ильсур (соседский мальчик) и Юсуф Нуртдинов в роли Асфандияра Шамсуарова готовы подарить зрителям незабываемые впечатления.

 

Купить билет на спектакль Әлдермештән Әлмәндәр/Старик из деревни Альдермеш

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 1000 ₽

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