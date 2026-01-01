Спектакль Әлдермештән Әлмәндәр/Старик из деревни Альдермеш

Спектакль по пьесе Туфана Миннуллина

Спектакль «Альмандар» основан на бессмертной пьесе Туфана Миннуллина, которая уже много лет радует зрителей. Эта история о 91-летнем старике Альмандаре, который, несмотря на преклонный возраст, не намерен покидать этот мир. Ангел смерти, пришедший за ним, сталкивается с решительным сопротивлением старика, который еще полон дел: он мечтает достроить дачу, заботится о своих детях, внуках и правнуках, и, возможно, даже собирается жениться.

Пьеса, впервые поставленная Марселем Салимжановым, стала настоящим символом татарского театра и радовала зрителей на протяжении 33 лет с 1976 по 2009 год. Образ Альмандар возник у автора как отражение доброты и мудрости, присущих аксакалам его детства. Этот веселый старик завоевал любовь публики и принес авторам множество наград, а также незабываемые эмоции зрителям.

Тема спектакля

Новый спектакль «Альмандар» продолжает традиции классического театра и задает вопросы о мудрости и духовной гармонии. Он оставляет зрителям важное послание: стремление к добру и свету может преодолеть злобы и несчастья. Создатели спектакля уверены, что этот актуальный взгляд на вечные ценности сделает постановку важным событием в театральном мире.

Язык и исполнение

Спектакль представлен на татарском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для более широкой аудитории. Актеры Ильсур (соседский мальчик) и Юсуф Нуртдинов в роли Асфандияра Шамсуарова готовы подарить зрителям незабываемые впечатления.