Әлдермештән Әлмәндәр / Старик из деревни Альдермеш
Киноафиша Әлдермештән Әлмәндәр / Старик из деревни Альдермеш

Спектакль Әлдермештән Әлмәндәр / Старик из деревни Альдермеш

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Старик из деревни Альдермеш: спектакль о жизни и выборе в Театре Камала

Что, если в 91 год жизнь только начинается? Герой спектакля, Альмандар из деревни Альдермеш, знает об этом немало. Он упрямо любит мир, смеётся, спорит, мечтает и не собирается сдаваться возрасту. Его сердце по-прежнему открыто жизни — и именно это делает его по-настоящему опасным собеседником.

Однажды к Альмандару приходит тот, кого обычно боятся, — посланник смерти. Однако вместо страха возникает честный и глубокий разговор. Это диалог о времени, прожитых днях, свободе выбора и о том, что делает человека живым. Чем дольше длится разговор, тем больше сомнений появляется у пришедшего выполнить свою миссию.

О спектакле

Спектакль основан на произведении классика татарской литературы Туфана Миннуллина. Это мудрая, светлая и неожиданно жизнеутверждающая история. Она говорит о старости без уныния, о жизни без спешки и о том, что возраст — лишь цифра, если душа умеет радоваться каждому мгновению.

После просмотра этого спектакля невозможно не задуматься о том, как важно жить внимательнее и благодарить каждый новый день.

Апрель
30 апреля четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74

